La soluzione belga per uffici “Kozy” è stata prodotta a Vernelmont

Resta il fatto che anche se gli uffici vengono occupati solo pochi giorni alla settimana, dovrebbero comunque essere luoghi piacevoli e frequentati. Per rispondere specificamente a questa sfida, Paolo Capizzi e Anthony Koljac, due ex studenti dell’ICHEC, hanno lanciato Kozy.

Cabine 3 e 1

La startup fornisce cabine di lavoro insonorizzate. Nonostante il concetto non sia nuovo, la startup, che da poco più di un anno sta affinando il suo prototipo, intende far bene puntando su flessibilità e modularità.

Kosy offre uno scomparto 3 in 1, che consente di lavorare in piedi, seduti o in piedi, grazie al sedile regolabile e ai due ripiani a scomparsa. Inoltre, la cabina è appositamente progettata per le videochiamate, con un’illuminazione frontale migliorata.

“Sul mercato non troviamo nessuna cabina a meno di 5.000 euro (Consegna e installazione incluse, ndr) Chi offre ciò che offriamo?“Antonio spiega.

La cabina è inoltre dotata di un sistema di ventilazione e di varie bocchette, fornendo tutto il necessario per lavorare in tutta tranquillità, anche per diverse ore, afferma il cofondatore.

Infatti, se questo tipo di unità è necessaria per chiamate che durano solo pochi minuti, i lavoratori vi trascorreranno sempre più tempo. “Le richieste si stanno muovendo in questa direzione”.confermano i fondatori di Kozy. Anche per questo la startup è già al lavoro su una cabina capace di ospitare fino a quattro persone. “Molte aziende desiderano spazi flessibili, soprattutto per piccole riunioni. Un sistema del genere è meno costoso che creare un’intera sala”.Fanti Antonio.

Ottieni forza

Dopo aver lavorato a lungo sullo sviluppo di un prototipo, Kozy sta attualmente perfezionando lo sviluppo di una seconda versione con l’agenzia di design Iol. Dovrebbe essere completato nei prossimi mesi. Per sostenere la sua crescita, la startup ha recentemente raccolto circa 70.000 euro tramite crowdfunding. Previsti anche incontri con gli investitori.

La follia non ha aspettato. Kozy ha già registrato una dozzina di prevendite di queste cabine. L’obiettivo della startup è vendere 100 cabine entro il 2024. A lungo termine, i fondatori intendono diventare leader nel mercato belga ed espandere la propria attività a livello internazionale.

È locale

Queste cabine saranno prodotte a Vernelmont, da Entranam, un’azienda di climatizzazione che impiega circa 240 lavoratori.

Una scelta logica per i fondatori di Kozy, che vogliono produrre localmente e sono quindi interessati ad un approccio di responsabilità sociale d’impresa (CSR). “La maggior parte dei materiali proviene da produttori belgi”L’anima di Antonio.