“La salute mentale in Francia”: panoramica nel 2024

Scritto da 114 stakeholder della salute mentale, Il libro “La salute mentale in Francia” è stato recentemente pubblicato dalle edizioni LEH. Questo libro completo esamina la scena psichiatrica in Francia e si batte per farne una “grande questione nazionale”.

Con tredici milioni di persone affette ogni anno da disturbi mentali in Francia, la “medicina dell’anima” si è saldamente affermata al centro della sanità pubblica nel XXI secolo. Mai prima d’ora ci sono stati così tanti francesi interessati alla salute mentale e alla psichiatria.

Tuttavia, tra gli operatori sanitari, i pazienti e i loro cari prevale la tristezza: liste di attesa infinite per una visita, difficoltà di accesso a determinati trattamenti, destabilizzazione dovuta alla crisi del Covid-19, discorsi semplicistici o caricaturali… Tuttavia, la psichiatria si è evoluta profondamente in anni recenti. Alcuni decenni.

Pertanto, questo libro nasce da una duplice ambizione. Da un lato, permettere al lettore di capire come sono la salute mentale e la psichiatria in Francia in questo quarto di secolo. Dall’altro, difendere i cittadini, per fare della psichiatria una grande questione nazionale.