La rock band Oasis si riforma e annuncia un tour storico nel 2025

Il tour inizierà il 4 luglio a Cardiff, nel Galles, e includerà quattro date nella loro città natale di Manchester e altrettante allo stadio di Wembley a Londra. Dopo il Regno Unito, gli Oasis si esibiranno a Dublino e in Irlanda.

AI nemici del rock inglese Liam e Noel Gallagher hanno posto fine a più di 15 anni di allontanamento per riformare gli Oasis, annunciando martedì un tour mondiale del leggendario gruppo pop britannico nel 2025.













Le date del tour non sono definitive ma si svolgeranno tra luglio e agosto 2025. I concerti si svolgeranno in sedi a Cardiff, Londra, Manchester, Edimburgo e Dublino. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 9:00 del 31 agosto Il GuardianoI prezzi verranno rivelati lo stesso giorno.

Secondo il comunicato stampa della band, gli spettacoli nel Regno Unito e in Irlanda sono la “tappa locale” del tour e “sono in corso piani” per andare oltre l’Europa.









I fratelli Gallagher si sono riuniti

“Non c’è stata una grande scoperta che ha portato alla loro riunione, ma solo la graduale consapevolezza che era il momento giusto”, hanno detto i fratelli Gallagher, famosi per la loro faida familiare.