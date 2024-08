“La prossima volta faremo un film di cui saremo davvero orgogliosi” Questo film non piace molto a Robert De Niro: vi recitò insieme ad Al Pacino

Forgiata nel corso di decenni, l’amicizia tra Robert De Niro e Al Pacino ha avuto i suoi alti e bassi, compreso il disastroso fallimento di questo film.

Un duo incrollabile

amicizia tra Robert De Niro e Al Pacino È uno dei film più iconici di Hollywood, realizzato nel corso di decenni nell’industria cinematografica. Conosciuti per le loro performance memorabili, questi due giganti del cinema sono stati spesso paragonati tra loro, ma il loro rapporto va ben oltre la rivalità professionale. Dalla loro prima collaborazione in “Il Padrino: seconda parte” nel 1974Dal momento che non condividono nessuna scena, nemmeno film emblematici come “Heat” e “The Irishman”, la loro complicità è diventata una delle più forti in un settore che ha avuto molti successi, ma anche amari fallimenti; Come quelli di questo film.

Un fallimento senza precedenti

Non solo Robert De Niro e Al Pacino hanno prodotto un capolavoro artistico dopo l’altro, ma hanno anche subito un enorme fallimento Legge e ordine, o giusta uccisione Nella versione originale. Produzione John Avnet Nel 2008, i due interpretano i detective che indagano su una serie di omicidi legati a un vigilante.

Solo che il lungometraggio non è stato ben accolto. “Data la palese negligenza della narrazione e le speranze frustrate di vedere De Niro e Pacino illuminare di nuovo lo schermo, Righteous Kill è estremamente deludente.” Concentrazione profonda. Tuttavia, mentre i critici hanno notato l’uso improprio del budget e la sceneggiatura blanda, la performance di questo cameratismo hollywoodiano ha salvato la carneficina, anche se entrambi gli attori hanno convenuto di non essere orgogliosi delle loro interpretazioni. Ho detto: sarebbe bello se fossero lì Un film di cui siamo davvero orgogliosi. “La prossima volta faremo qualcosa che amiamo”, ha detto Robert De Niro a Variety.

Fortunatamente, Robert De Niro e Al Pacino riuscirono a vendicarsi con un altro film sulla mafia, The Irishman, diretto da Martin Scorsese, quasi 11 anni dopo. Questo progetto non era una conclusione scontata, poiché le ambizioni di Scorsese erano senza precedenti, soprattutto per un’uscita esclusiva su Netflix. Ha detto Pacino diversificato : “Non pensavo che il film sarebbe stato realizzato. Ad un certo punto mi sono detto: “È stata una buona idea, ma molti di questi progetti arrivano e non si realizzano mai”. » Pertanto, nonostante gli ostacoli e le sfide, la loro amicizia continua a brillare attraverso la loro collaborazione di successo.