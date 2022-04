La prima missione spaziale entièrement privée est arrivée à l’ISS

Michael Lopez-Alegria, un antico astronauta della NASA negli anni ’63, è stato impiegato dalla società Axiom, qui a organisé le voyage. Il s’était déjà rendu dans l’ISS.

I trois autres membri d’équipage ont payé plusieurs dizaines de milioni di dollari chacun pour l’expérience. Larry Connor, au pilotage, s’est dit “ravi et honoré” de participer à l’expérience mais aussi conscient de la “responsabilité” de cette prima missione composta da “civils”. Il se prépare à “une semaine de recherche chargée”. Mark Pathy è il patron d’une société d’investissement e l’ex pilota Eytan Stibbe è il cofondateur d’un fonds d’investissement.

Des novices se sont déjà rendus dans la stationspace, notamment dans les années 2000. L’année dernière, la Russie ya envoyé une équipe de tournage de film, puis un milliardaire japonais. Mais ceux-ci volaient à bord des fusees Soyouz, accompagnés de cosmonautes. Axiom Spazio utilizzato in SpaceX per il trasporto e il contributo della NASA per l’utilizzo della stazione.

Les quatre hommes ont un program bien rempli, avec 25 expériences sur le vieillissement, la santé cardiaque o encore les cellules souches.

Axiom Space a conclu un accordo per un totale di quattro missioni avec SpaceX, et la NASA a déjà format approuvé le principe d’une deuxième, Ax-2. Pour Axiom Space, il s’agit d’une première étape vers un but ambieux: la construction de sa propre stationspace.