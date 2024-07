La nuova arma elettorale di Donald Trump

“Ho ricevuto una telefonata lunedì mattina da una ragazzina che diceva: ‘Papà, voglio parlare alla conferenza.’ Il figlio del candidato repubblicano annuncia la presentazione della figlia davanti alle cinquantamila persone presenti. Sembrando sollevata, la bambina ha voluto mostrare il lato umano di Donald Trump. “Parlo oggi per condividere un lato di mio nonno che la gente non vede molto spesso. Per me è un nonno normale. Ci dà caramelle e bibite alle nostre spalle. Vuole sempre sapere come stanno le cose.” andando Quando andavo a scuola, quando ricevevo le congratulazioni, stampava la mia pagella per mostrare ai suoi amici quanto fosse orgoglioso di me. Lo ha annunciato ad un emozionato Donald Trump sugli spalti.

Trump è stato acclamato come un eroe alla convention repubblicana di Milwaukee

(Da sinistra) Kay Madison Trump parla mentre suo padre Donald Trump Jr. guarda durante il terzo giorno della Convention Nazionale Repubblicana del 2024 al Fiserv Forum di Milwaukee, Wisconsin, il 17 luglio 2024. Giorni dopo essere sopravvissuto a un tentativo di omicidio, Donald Trump ha vinse una nomina ufficiale come candidato repubblicano alla presidenza e scelse il senatore americano dell’Ohio J.D. Vance come suo compagno di corsa. (Foto: Pedro Ugarte/AFP)

Kay Trump è l’unica figlia di Donald Trump Jr. e dell’ex modella Vanessa Trump, nonché la figlia maggiore del candidato repubblicano. La coppia è separata dal 2018. Nelle ultime settimane lei è diventata la nuova arma elettorale del nonno.

Da diverse settimane l’adolescente condivide su Instagram il dietro le quinte della campagna di Trump, che ha seguito in diversi viaggi, tra due video di golf, passione a cui si dedica regolarmente.

Dopo il tentativo di omicidio di Donald Trump, ha pubblicato una foto di lui coperto di sangue e la didascalia: “Ti amiamo nonno. “Non smettere mai di combattere”.

“Ero devastato sabato quando ho visto che qualcuno gli aveva sparato. Mi ha spezzato il cuore che qualcuno potesse fare una cosa del genere a un’altra persona.”“, ha insistito nel suo discorso.