La Mithra Pharmaceuticals SA dichiara bancarotta: colpite 19 persone

Mithra, un tempo leader nella regione vallona, ​​si ritrovò indebitato e privo di liquidità. All’inizio di marzo la società ha annunciato che stava valutando la possibilità di vendere i propri asset e possibilmente l’intera azienda. Ha concluso tre prestiti del valore di 21 milioni di euro per finanziare le sue operazioni fino a giugno.

Mithra SA non ha più alcun posto in questo processo di smantellamento, spiega Geoffrey Brough, segretario permanente di Setca. Tuttavia, ad alcuni lavoratori licenziati possono essere offerti contratti per intraprendere altre attività.

“Mithra Pharmaceuticals SA ha infatti incontrato notevoli difficoltà finanziarie che le hanno impedito di adempiere ai propri obblighi e non disponeva più del capitale circolante necessario per continuare le proprie attività”, spiega la direzione.

La quotazione delle azioni di Mithra su Euronext Bruxelles è sospesa da aprile, a causa delle trattative per la vendita dei suoi asset.

È stato inoltre raggiunto un accordo con il gruppo ungherese Gedeon Richter per l’acquisizione delle società Estetra e Neuralis, cosa che consentirà di salvare circa 50 posti di lavoro, aggiunge Geoffrey Brough. Verranno mantenute anche le attività a Liegi. «È il primo respiro di sollievo», ammette il sindacalista.

Mithra in Flemal: Tre quarti dei dipendenti soffrono di disoccupazione economica

Nel suo comunicato stampa, Mithra non ha menzionato alcun accordo ma ha indicato che stava continuando le trattative con Gideon Richter per la vendita di tutte le azioni di Neuralis ed Estetra, nonché degli asset specifici di Mithra R&D SA radicati nella produzione di Estetrol. , i suoi principali asset.

La società aggiunge: “L’accordo sarà firmato e completato il prima possibile”.

Anche l’unità di produzione CDMO e un’altra filiale di Novalon restano sotto tutela giuridica e non sono quindi interessate da questo fallimento. Sono soggetti a procedimenti di riorganizzazione giudiziaria separati.

All’inizio del mese, Mithra ha chiesto al Tribunale d’affari di Liegi di prorogare le misure di tutela giurisdizionale che la tutelano dai suoi creditori fino al 30 giugno. A fine aprile la società ha ottenuto l’apertura di una procedura di risanamento legale per Novalon nonché il trasferimento sotto giurisdizione dell’unità produttiva CDMO.

Il PRJ avrebbe dovuto consentire la ristrutturazione dei debiti di Novalon mentre il trasferimento sotto la giurisdizione avrebbe consentito la nomina di agenti incaricati di supervisionare le negoziazioni con i potenziali candidati acquirenti.