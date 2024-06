La mano di Obinda e il gol negato da Lukaku: perché la palla collegata ha confermato la sconfitta del Belgio

Questo aiuto alla decisione, che fa cambiare idea all’arbitro rispetto al gol inizialmente assegnato, non porta a decisioni binarie, come nel caso del fuorigioco. Nelle immagini di beIN Sports, vediamo il turco Halil Umut Miller guardare la partita sei volte prima di prendere una decisione. Perché se Opinda utilizzava il contatto per indirizzare la palla ed eliminare il suo avversario, non tutte le mani potevano essere fischiate, e non era indiscutibilmente l’estrazione a interessare l’uomo in nero.