La giocatrice olandese di beach volley condannata per aver violentato una minorenne parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024? -La modifica

Steven Van de Velde è stato condannato nel 2016 per aver violentato una ragazzina di 12 anni. Parteciperà alle Olimpiadi restando lontano dalla stampa e dagli altri atleti, ha annunciato il Comitato Olimpico olandese.

Post controverso Nel 2016, i tribunali britannici hanno condannato il giocatore olandese di beach volley Steven van de Velde, che aveva 22 anni, per aver violentato una ragazzina di 12 anni. È stato condannato a quattro anni di carcere al termine di un processo nel corso del quale ha ammesso di conoscere l’età della vittima conosciuta su Facebook.

A seguito di questa condanna, Steven van de Velde ha trascorso dodici mesi in custodia nel Regno Unito, prima di essere estradato nei Paesi Bassi, dove è stato detenuto per un mese prima di essere rilasciato. Nonostante i commenti del giudice inglese che durante il processo aveva previsto che le sue speranze olimpiche non sarebbero diminuite “Più di un semplice sogno infranto”Il giocatore ha potuto riprendere la sua carriera sportiva internazionale. Fino alla sua prima qualificazione alle Olimpiadi di Parigi.

L’emarginazione non durò a lungo, come ha scritto il Comitato Olimpico olandese (che sostiene la partecipazione del giocatore ai Giochi). Comunicato stampa del 26 giugno 2024 : “Già dal 2017, Steven van de Velde – dopo un intenso processo supervisionato da professionisti, tra gli altri, del Servizio di Monitoraggio – ha partecipato nuovamente a tornei internazionali di beach volley.” Il comitato olandese considera il giocatore idoneo “Condizioni alle quali gli atleti possono tornare allo sport di alto livello dopo la condanna”.

Steven van de Velde beneficia anche del sostegno della Dutch Volleyball Association, il cui direttore ritiene che sia un atleta “All’epoca fu condannato secondo la legge inglese e scontò la pena. […] Sosteniamo pienamente lui e la sua missione a Parigi..

D’altro canto, molte associazioni di tutela dell’infanzia hanno protestato contro la loro partecipazione ai Giochi Olimpici, soprattutto attraverso petizioni o lettere indirizzate al ministro francese dello Sport, Amelie O’Dea Castera. Affermazioni rimaste senza effetto. In questo giorno, mercoledì 17 luglio Secondo il telegrafoIl Comitato Olimpico olandese ha confermato la sua partecipazione alla competizione in cambio di alcune modifiche. Pertanto l’atleta non soggiornerà con altri atleti olandesi e non parlerà con i giornalisti durante l’evento. Parteciperà ad eventi di beach volley dal 27 luglio al 10 agosto sul Campo di Marte, ai piedi della Torre Eiffel.