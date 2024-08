La corsa contro il tempo è iniziata: Philipp Zinkernagel lascerà il Club Brugge, ma il tempo stringe – ultimi trasferimenti

Philipp Zinkernagel probabilmente lascerà il Club Brugge per tornare al club in cui è cresciuto, il Bodo/Glimt. Il club norvegese però vorrebbe inserirlo nel proprio roster per le partite europee, ma il tempo stringe.

Tra Philipp Zinkernagel e Club Brugge l’avventura volge al termine. Reclutato su ordine di Ronny Deila, il danese non è mai riuscito a trovare il suo posto quando il suo ex mentore è stato licenziato durante la scorsa stagione. Su ordine di Nicky Hayne, l’ex giocatore dello Standard non vide più il campo e la partenza divenne inevitabile. Uno dei suoi ex club segue il caso dall’inizio dell’estate. Bodo/Glimt vuole ingaggiare Philip Zinckernagel entro tre giorni Vi abbiamo detto la settimana scorsa che Bodo/Glimt è particolarmente interessata a riportare Zinckernagel in Norvegia. Durante il suo primo periodo alla guida, il trequartista ha segnato 35 gol e fornito 36 assist in 89 partite. Questo venerdì ancora una volta i media norvegesi Il giornale in linea Scrive che il Bodo/Glimt è in una corsa contro il tempo, dato che i campioni di Norvegia vogliono ingaggiare Philipp Zinkernagel prima di lunedì, scadenza per presentare la lista dei giocatori disponibili per gli spareggi europei. Martedì il Bodo/Glimt ospiterà la Stella Rossa Belgrado nell’ultimo turno preliminare di Champions League, prima di recarsi in Serbia la settimana successiva. Mancano solo tre giorni al club norvegese per concludere la trattativa e inserire Zinkernagel.

“Tipico esperto di caffè. Guru del cibo. Praticante di viaggio amatoriale. Appassionato di Internet professionista.”