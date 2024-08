Keanu Reeves non si limita ai videogiochi! Dopo Cyberpunk 2077, l’attore è alle prese con un’altra saga per un progetto di serie molto promettente su Prime Video

Cultura delle notizie Keanu Reeves non si limita ai videogiochi! Dopo Cyberpunk 2077, l’attore è alle prese con un altro progetto epico per una serie molto promettente su Prime Video

Anche Keanu Reeves, conosciuto dai più grandi come Neo, come dal più giovane John Wick, era entrato nel mondo dei videogiochi come Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077. Un’esperienza che gli avrebbe chiaramente fatto venire voglia di continuare la sua avventura virtuale. .

Keanu in FromSoftware?

Durante la cerimonia di apertura dal vivo della Gamescom, Il regista Tim Miller è salito sul palco per fare l’annuncio Livello segretouna serie antologica di 15 episodi ambientati in mondi diversi tratti dai videogiochi. A metà del trailer, gli spettatori sono rimasti sorpresi nel riconoscere quello che sembrava essere un famoso attore di Hollywood Estratti dall’episodio ispirato al gioco Nucleo corazzato (Il cui ultimo lavoro è stato un enorme successo). Infatti vediamo, in poche immagini, Un personaggio che ha una strana somiglianza con Keanu Reeves seduto in un mecha prima di guardare direttamente nella telecamera.

Prova Amazon Prime gratuitamente per 30 giorni

La speranza è possibile

Come promemoria, Livello segreto È una serie antologica composta da 15 episodi Atteso il 10 dicembre su Prime Video. Ogni episodio della serie presenterà un mondo diverso di videogiochi, inclusi lavori come Warhammer 40k, Dungeon e drago, Sifu, Pac-Man E anche l’ultimo Concordia. Se Amazon non ha ancora confermato nullaL’apparizione di Keanu Reeves nella serie televisiva non è così paradossale come potrebbe sembrare. Michael B. Giordania (Dottrina, Pantera Nera) è apparso nell’episodio “Emergency Unit” della seconda stagione di Adoro la morte e i robotJoe Manganiello (Magic Mike, Lega della GiustiziaDa parte sua, ha pubblicato il poster promozionale dell’episodio “Into the Darkness of the Depths” della terza stagione, che è la serie in cui Tim Miller ha lavorato come produttore, il che lo dimostra chiaramente. I grandi nomi possono sicuramente figurare in questo tipo di progetti.

D’altra parte, è del tutto possibile che Amazon decida di riservare la sorpresa fino all’uscita della serie, In questo caso dovremo restare sintonizzati sui titoli di coda per verificare (o meno) la presenza di Keanu Reeves in questo episodio…Ma gli somiglia ancora molto, vero?