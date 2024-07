Jari Verschauren dà il tono: “Puntiamo sempre più in alto possibile” – Tout le Football

Dopo essere tornato alla ribalta la scorsa stagione, lo Sporting dovrà confermarsi in questa stagione cercando di fare meglio.

L’Anderlecht è pieno di fiducia dopo aver battuto il Wolfsburg durante il Fans’ Day e può guardare avanti con ansia la Jupiler Pro League, che riprenderà il prossimo fine settimana.

condotto 0-1, Kasper Dolberg Ha già riportato lo Sporting al pareggio Nelson Angulo Non ha segnato il gol della vittoria, ha servito molto bene Jari Vershaeren : “Non è ancora tutto perfetto come abbiamo visto nel primo tempo, ma abbiamo iniziato meglio il secondo tempo, abbiamo giocato un calcio migliore e abbiamo vinto la partita”, ha detto Capitan Move al microfono del VTM.

L’Anderlecht è quindi riuscito a ribaltare la situazione, una mentalità in mostra che farà piacere ai tifosi che sperano di vedere confermato il buon stato di forma della scorsa stagione: “La società ha intenzione di portare altri giocatori, ma penso che in questo momento siamo già molto ben preparato.” Come gruppo lo faremo con i giocatori che sono qui in questo momento. “Abbiamo fatto molta strada e l’anno scorso abbiamo fatto un bel passo avanti, ma puntiamo sempre a raggiungere il massimo livello possibile”.