Jack Doohan sarà il secondo pilota Alpine per la stagione 2025

“Sono felice di essere promosso a pilota regolare del BWT Alpine F1 Team nel 2025“, ha commentato il futuro collega di Gasly, i cui interessi sono gestiti da Flavio Briatore, il nuovo consigliere personale di Luca de Meo, il grande capo della Renault. Sono molto grato per la fiducia riposta in me dalla dirigenza del team. C’è molto lavoro da fare per essere pronto e farò del mio meglio per assorbire quante più informazioni e conoscenze possibili in modo da essere pronto quando farò questa mossa. È per me un grande piacere essere il primo membro dell’Alpine Academy a guadagnarmi un posto nella squadra, e sono estremamente grato a tutti coloro che mi hanno supportato nel rendere questo sogno una realtà. È un momento emozionante e un giorno orgoglioso per la mia famiglia, e non vedo l’ora di trarne il massimo e di fare tutto il possibile dietro le quinte. »