Il nuovo presidente iraniano Masoud Pezeshkian sta combattendo gli estremisti del regime per mitigare la portata della risposta di Teheran a Israele dopo l’eliminazione del leader di Hamas Ismail Haniyeh. Telegrafo. Secondo il quotidiano britannico, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana sta spingendo per lanciare un attacco missilistico su Tel Aviv e altre città, prendendo di mira le installazioni militari.

Da parte sua, Pezeshkian chiede attacchi contro le basi segrete del Mossad nascoste nella regione. Il nuovo presidente, eletto il mese scorso e insediatosi la settimana scorsa, ha promesso di far uscire l’Iran dall’isolamento e dalle sanzioni internazionali. Vuole migliorare le relazioni con l’Occidente e aderire all’accordo sul nucleare iraniano. Ha suggerito di prendere di mira un sito collegato a Israele nella Repubblica dell’Azerbaigian o nel Kurdistan [irakien] “E informate questi paesi in anticipo affinché pongano fine a tutto questo dramma”, ha detto al giornale un collaboratore.

Lo hanno detto i consiglieri del presidente iraniano… Telegrafo Che la Guardia Rivoluzionaria sta cercando di “minare” Pezeshkian. Uno di loro ha osservato che il presidente teme le conseguenze di un attacco diretto contro Israele, ricordando che l’Iran “è stato fortunato a non essersi impegnato in una guerra totale con Israele” durante il precedente attacco di aprile.

Secondo Iran International, un media vicino all’opposizione iraniana, Pezeshkian ha esortato il leader supremo Khamenei ad evitare di attaccare Israele. Rapporti recenti indicano che l’Iran sta riconsiderando la sua risposta e sta considerando un attacco “indiretto” contro obiettivi israeliani. Un consigliere, citato da The Telegraph, sostiene che l’insistenza dell’IRGC è motivata dal desiderio di colpire il presidente riformista, che non era il candidato preferito di Khamenei.

“L’obiettivo principale resta quello di colpire Tel Aviv contemporaneamente a Hezbollah e altri agenti”, ha affermato il consulente. “Ci sono state discussioni all’interno delle forze armate su come ostacolare gli sforzi di Pezeshkian. Quasi tutti credono che ciò su cui insiste non giovi alla reputazione della rivoluzione”. La decisione finale sulla risposta al licenziamento di Haniyeh spetterà alla Guida Suprema Khamenei, che ha l’ultima parola su tutti gli affari di stato in Iran.