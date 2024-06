“Inappropriato”: un consigliere attacca Kylian Mbappe dopo la sua uscita dalle elezioni legislative

Il primo a parlare è stato Marcus Thuram. “Dobbiamo lottare affinché il Fronte Nazionale non passiLo ha spiegato l’attaccante dell’Inter. Penso che la situazione sia molto triste e pericolosa“, ha detto ai media.L’ho imparato (Vittoria del Fronte Nazionale tra gli europei, ndr) Dopo la partita contro il Canada (domenica, ndr). Nello spogliatoio eravamo tutti un po’ scioccati“.

Tradimenti, trucchi sporchi e teste mozzate: con l’avvicinarsi delle elezioni legislative anticipate, la Francia sta riconsiderando la serie “Il Trono di Spade” a modo suo.

È stato chiamato a rispondere come capitano e Kylian Mbappe ha assunto le sue responsabilità. “Condivido gli stessi valori di Marcus. Parlavo dei valori della tolleranza, della diversità e del rispetto. Certo che sono con lui. Per me non è andato via. […] Ha espresso la sua opinione e sono d’accordo con lui“, ha spiegato il numero 10 dei Blues.

Questa uscita fece scalpore in Francia. All’interno della classe politica, certo, ma anche nei media. Christophe Dujary, visibilmente turbato, ha affrontato la polemica. Come al solito, non si è tirato indietro. “Le elezioni si terranno il 30 giugno e il 7 luglio“, iniziato con RMC Sports.”Se ne potrà parlare in settimana, a partita finita. Non devi parlarne il giorno prima della partita“.

Kylian Mbappe si rivolge ai giovani francesi alla luce delle elezioni legislative: “Non voglio rappresentare un Paese che non è compatibile con i nostri valori”.

Per la Cancelliera non era né il luogo né il momento adatto per discutere di questo tema urgente. “Non devi parlarne il giorno prima della partita. Ovviamente Killian e gli altri hanno il diritto di esprimersi. Dopodiché, onestamente penso che siano andati troppo oltre.“

Christophe Dujary sottolinea due problemi. “È “Spero di poter essere orgoglioso di indossare la maglia della nazionale francese dopo il 7 luglio”. Questo non è appropriato, non è il momento, non sei qui per questo. La cosa che mi dà più fastidio è che ci sono cose più importanti della partita di domani. Dire che questo non è normale.“

L’ex campione del mondo vede il suo ruolo nel vincere le partite di calcio, e deve rimanere così. “Non c’è niente di più importante della partita di domani. E poi quello che succede dopo due o tre settimane è un’altra cosa. Spero che sarai orgoglioso per tutta la vita di giocare con la maglia francese. Dire che secondo te ci sono cose più importanti della partita di domani… Per un calciatore internazionale che indossa la maglia della Nazionale francese e la fascia da capitano, non lo trovo normale. In alcune frasi è andato troppo oltre nel voler fare troppo“.

Un contesto imperfetto prima di affrontare l’Austria nella partita d’esordio di Euro 2024.