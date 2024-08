Imparare ad usare le macchine SNCB è possibile!

La signora, 85 anni, è rassicurata. Grazie alla formazione durata quasi un’ora, ora sarà in grado di utilizzare da sola le macchine sulla banchina della stazione prima di salire sul treno. Ma ciò che sembra più facile oggi non lo era ieri. Da diversi anni queste macchine hanno lentamente sostituito l’uomo. Questo è sufficiente per confondere più di una persona. “Pensiamo che sia dura solo per noi anziani. Ma ho visto anche giovani chiedere aiuto. Di tanto in tanto viaggio e se non c’è nessuno al bancone mi perdo davanti a questo schermo. Se fossi solo davanti alla macchina, potrei ancora provarci. Ma se dietro di me ci sono tre persone mi stresso e rischio di sbagliare “, spiega Liddy.

Accettando questa formazione della SNCB, il Comune di Welkenraedt non sostiene il processo di cambiamento verso la digitalizzazione. Ma per questi anziani dovevamo rispondere. ” Non c’è niente di meglio che chiamare un cassiere. Ma se non altro, un biglietto automatico non dovrebbe costituire un ostacolo al viaggio delle persone. Quindi è davvero importante organizzare questo tipo di incontro. Le persone devono potersi sentire a proprio agio con questo, non importa dove si trovino, in realtà. », precisa la presidente del CPAS, Isabelle Stomin.

In totale sono distribuiti 740 apparecchi di questo tipo in circa 555 punti di sosta sul territorio nazionale. L’obiettivo è riuscire ad avere autonomia. Per i 10 studenti della giornata è stato un successo!