Il tesoro merovingio, scoperto da un soldato tedesco appassionato di scienza nel 1940, è tornato nella Somme

Nel 1940, Kurt Arbe, soldato dell’esercito tedesco, scoprì undici vasi merovingi su un terreno nel comune di Vocimanant sulla Somme. Dopo 84 anni, la sua famiglia ha deciso di restituirli al centro archeologico del dipartimento.

Curt Arby chiaramente non aveva l’anima di un soldato, ma piuttosto un appassionato di archeologia. Nel giugno del 1940, tre settimane prima dell’armistizio, il 27enne uomo della Wehrmacht era di stanza nel villaggio di Vocimanant nella regione della Somme. Nel prato scopre una pietra scolpita e decide di iniziare a scavare. Successivamente furono rinvenute diverse tombe di epoca merovingia, tra il VI sece E 8e Secolo, alcuni dei quali hanno vasi nascosti. La famiglia del soldato, che custodisce i reperti dal 1942, ha deciso in aprile di restituirli al Centro archeologico della Somme.

“Non possiamo rifiutarli, è eccezionale.”dichiara di Francia 3 Gilles Brelo, Presidente del Centro Scientifico del Patrimonio della Somme. Ad aprile quest’ultimo ha ricevuto un’e-mail che ha attirato la sua attenzione. Lo spiega Wolfgang Voigt, ex direttore del Museo dell’architettura tedesca di Francoforte “Porta vasi merovingi, ritrovati sulla Somme, e vorrebbe sapere la procedura per restituirceli.” Le squadre del Centro Archeologico di Ribemont-sur-Ancre hanno informato la Direzione Regionale degli Affari Culturali (DRAAC) dell’Hauts-de-France, che sta verificando l’autenticità del restauro.

Una delle tombe in pietra merovingia scoperte e fotografate da Curt Arby nel 1940.

Centro archeologico di Ribemont-sur-Ancre / Wolfgang Voingt



Oltre ad oggetti estremamente rari, Wolfgang Voigt, genero di Kurt Arpe, ha affidato loro preziose informazioni su questi ultimi. Il giovane soldato tedesco era un ex studente del filosofo Martin Heidegger all’Università di Amburgo. È laureato in filologia classica e autore di un trattato sull’essenza in Aristotele secondo France 3. Durante l’estate del 1940, dopo aver completato gli scavi nel terreno dell’industriale di Amiens Jacques Cousserat, dovette tornare al fronte.

“I siti più scavati in Piccardia risalgono, per la maggior parte, al periodo gallo-romano.” Jill Brillo

Il soldato archeologo invia undici pezzi in Germania dopo averli acquistati dal proprietario terriero e dai residenti. Nel 1942, Curt Arby morì in azione da qualche parte in Russia. La collezione fu conservata con cura dalla sua famiglia ad Amburgo, e poi a Brema presso la zia di suo cognato Wolfgang. “Nel 2000 mi disse che, poiché lavoravo in un museo, spettava a me preservare i vasi. Una volta in pensione, l’architetto ha deciso di ripristinarli in nome dell’“Amicizia franco-tedesca”.

I vasi merovingi scoperti nel 1940 saranno visibili al pubblico da settembre.

Centro archeologico di Ribemont-sur-Ancre / Wolfgang Voingt



I vasi perverranno poi al Centro Archeologico nel corso del mese di maggio e verranno analizzati per essere datati con precisione. Secondo Gilles Brelo, “I siti scavati in Piccardia risalgono principalmente al periodo gallo-romano. Questo recupero è senza dubbio un’opportunità per le nostre collezioni.. André Lefebvre, sindaco di Vocimanant, non poteva crederci: “Quando Gil Perillo mi ha chiamato, ero perplesso. Mia moglie arrivò al villaggio quando aveva quattro anni e non aveva mai sentito parlare della ceramica.

Il 20 luglio Wolfgang Voigt e suo fratello si recheranno nel villaggio della Piccardia per formalizzare questo riscatto. I vasi saranno visibili al pubblico a Ribemont-sur-Ancre a partire da settembre.