Il principe William e Kate Middleton sono «disgustati»: Meghan e Harry riceveranno una cospicua eredità reale

Come riportato New York Post Sabato 10 agosto è stato rivelato che il principe Harry riceverà una bella somma di denaro ad esso collegata L’eredità di Elizabeth Bowes Lyonsua nonna. La defunta madre della regina Elisabetta aveva già partorito 90 milioni di dollari In un fondo fiduciario destinato ai suoi nipoti. Il principe Harry riceverà la sua parte il giorno del suo 40esimo compleanno, il 15 settembre. L’importo indicato? $ 8,5 milioni“, afferma il tabloid britannico donna.

Secondo quanto riferito, questa notizia fece arrabbiare il principe William. “William è completamente disgustato Dal fatto che Harry raccoglierà altri milioni e li riporterà nella sua villa di Montecito senza dover muovere un dito. “Non può fare altro che scuotere la testa, ma se dipendesse da lui, Harry non otterrebbe i soldi.” Annunciare Una fonte vicina al principe e a Kate Middleton.“ William e Kate non si fidano affatto di Harry e Meghan“Quindi l’idea che Harry possa beneficiare dell’eredità della sua bisnonna lascia loro l’amaro in bocca.” È stato annunciato.