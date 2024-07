Il nuovo prezzo di questo iPhone 15 vi sorprenderà, e non poco

Approfitta degli ultimi prodotti Apple, iPhone 15 al prezzo eccezionale di 736,04 euro con uno sconto del 33%. Questo smartphone premium è dotato di un display OLED Super Retina XDR che offre una qualità delle immagini straordinaria con colori vivaci e neri profondi. Dotato del chip A16 Bionic, questo modello 5G gestisce perfettamente tutte le tue attività, anche quelle più dispendiose in termini di risorse come i giochi, la realtà aumentata o l’intelligenza artificiale. Esegui tutte le tue applicazioni senza rallentamenti. La durata della batteria dell’iPhone 15 si estende fino a 20 ore di riproduzione video continua grazie all’efficienza energetica avanzata del suo processore. La ricarica rapida da 20 W ti consente di recuperare fino al 50% della batteria in soli 30 minuti. La tecnologia 5G garantisce connessioni ultraveloci.

iPhone 15 ti aspetta con lo sconto del 33%.

In termini di colpiiPhone15 È un vero campione grazie all’hardware migliorato e al software all’avanguardia. Cattura foto ricche di dettagli e colori realistici, anche in condizioni di scarsa illuminazione, per risultati professionali. Questo modello può girare in 4K HDR e offrire video di qualità straordinaria, il tutto con display stabile. Il design in vetro e alluminio dell’iPhone è elegante e resistente. La certificazione IP68 protegge l’iPhone 15 da polvere e schizzi. Il sistema operativo iOS garantisce un’esperienza utente comoda e sicura. Proteggi i tuoi dati con la funzione di riconoscimento facciale 3D di Face ID.