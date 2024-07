Il nuovo film di Amos Gitai “Perché la guerra?” Con Mathieu Amalric in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia

Il nuovo film “Perché la guerra” del regista Amos Gitai è stato selezionato per l’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che inizierà il 28 agosto. Il film presenta attori israeliani e internazionali, tra cui Mathieu Amalric, Misha Lescott e Irene Jacob, ma anche Yael Abekasis e Keren Moore. Sarà proiettato nella selezione ufficiale del festival.

Film di agave

Esiste un motivo di odio tra gli uomini? Questo è il tipo di domanda che Albert Einstein e Sigmund Freud si sono posti quando hanno scritto “Perché la guerra?” Il matematico e lo psicoanalista mantennero una corrispondenza mentre in Europa il male era completamente cristallizzato.

Novantuno anni dopo, dopo l’Olocausto, e soprattutto dopo il 7 ottobre, il regista Amos Gitai ha deciso di rimettere in discussione questi messaggi e realizzare un film girato in Israele in francese, tedesco, arabo, yiddish e italiano.

Laura Stevens

“Il cinema che faccio si ispira sempre alla realtà in cui viviamo (“Kipor”, “Kadosh”, “La Maison”, “Rabin”, “Le Dernier Jour”), anche questa volta ho scelto di dialogare con”. realtà.” La crudeltà che esiste in questa regione, e di mostrarla sulle più grandi piattaforme culturali del mondo, evitando di includere immagini degli orrori della guerra e della distruzione che servono solo a infiammare lo stato di guerra”, spiega Gitai.

“Why War” è stato girato a Tel Aviv, Parigi, Vienna e Berlino e prodotto da Agav Productions in associazione con United King Films.

