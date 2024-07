Il lato negativo della requisitoria di Carla Bruni-Sarkozy nel caso del ritiro di Ziad Takieddine

Nel teatro d’ombre che costituisce l’inchiesta sul declino di Ziad Taqi Al-Din, la giustizia ha fatto luce su una parte finora tenuta segreta dell’operazione “Salva Sarko”, che è il ruolo di Carla Bruni-Sarkozy. Al termine di una giornata di udienze davanti ai giudici inquirenti, la moglie dell’ex capo dello Stato Nicolas Sarkozy è stata incriminata, martedì 9 luglio, con l’accusa di “occultamento di falsificazione di testimoni” e di “partecipazione ad una banda criminale con lo scopo di preparare il processo contro una banda fraudolenta organizzata”. “, Ho studiato il mondo Da fonti giudiziarie, invece, sarebbe stata posta sotto lo status di testimone assistita dal capo di una “associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di funzionari giudiziari stranieri” in Libano. MIO Anche Bruni-Sarkozy è stata posta sotto sorveglianza giudiziaria, che le ha impedito di contattare tutte le parti coinvolte in questa azione (eccetto Nicolas Sarkozy).

L’ex First Lady è sospettata di aver svolto il ruolo di mediatrice tra il marito e l’amico Michele Marchand (detto Mimi Marchand), popolare giornalista sospettato di aver organizzato il ritiro improvvisato e pubblicizzato di uno dei principali accusatori di Nicolas Sarkozy nella Elezioni presidenziali. Indagine sul presunto finanziamento libico della sua campagna elettorale del 2007.

"La decisione di accusare Carla Bruni-Sarkozy di due crimini e di metterla nella posizione di testimone ausiliario per il terzo, è stata emessa negli stessi termini di quelli pronunciati nei confronti di suo marito."lei rispose il mondo I suoi avvocati sono Paul Mallet e Benoit Martinez. "È solo una continuazione procedurale logica e non ha alcuna base legale o fattuale. »

Nell'ottobre 2020, Nicolas Sarkozy è stato accusato per la quarta volta in un'indagine sul finanziamento della sua campagna elettorale del 2007, e Mimi Marchand è sospettata di aver lanciato l'operazione "Salvate Sarko". Lei, accompagnata da giornalisti e mediatori, si è recata in Libano, dove Ziad Taqi al-Din vive da quando è stato condannato in Francia, nel giugno 2020, nel caso Karachi, per scattare foto e fargli cambiare idea. L'uomo d'affari, che finora ha affermato di aver dato soldi libici alla squadra elettorale di Nicolas Sarkozy, nega questi trasferimenti davanti alla telecamera. Ma l'intervista Scritto in Partita di Parigi Trasmette su BFM-TV e fatica a ottenere copertura mediatica.

Il team di Mimi Marchand sta tentando altri approcci. In primo luogo, in modo legale, attraverso la firma di un documento ufficiale da parte di Ziad Taqi Al-Din davanti a un notaio nel dicembre 2020, senza alcuna traccia. Poi in modo più subdolo, cercando di spingere, nel maggio 2021, i funzionari libanesi per il rilascio di Hannibal Gheddafi, figlio del defunto dittatore libico detenuto nel Paese dei Cedri, in modo che la famiglia Gheddafi liberasse Nicolas Sarkozy. Ziad Taqi El-Din ha anche detto che gli erano stati promessi milioni di euro in cambio della sua ritrattazione, ma gli sono stati dati solo poche migliaia di euro e poi è tornato alle sue accuse iniziali.

