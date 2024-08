Il governatore della regione russa di Kursk annuncia l’evacuazione di 121mila persone e l’uccisione di 12 civili

Lunedì 12 agosto la Russia ha annunciato l’evacuazione di 121.000 persone dalla regione di Kursk, al confine con l’Ucraina, dove… Da quasi una settimana il suo esercito sta affrontando un’incursione su larga scala da parte delle forze ucraine. Il governatore ad interim della regione ha affermato che almeno 12 civili sono stati uccisi e 121 persone sono rimaste ferite. Secondo Alexei Smirnov, anche 28 regioni di questa regione russa sono passate sotto il controllo ucraino. Segui la nostra diretta.

L’incendio nella centrale elettrica di Zaporizhya è stato domato. Domenica sera è scoppiato un incendio nel sistema di raffreddamento della centrale nucleare ucraina occupata dalle forze armate russe. Kiev e Mosca si scambiano le accuse di responsabilità. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che dispone di una squadra sul posto, “Non vi è alcun impatto sulla sicurezza nucleare”.. Il capo dell’amministrazione russa nella regione, Vladimir Rogov, ha fatto sapere lunedì mattina che l’incendio era avvenuto. “completamente spento”.

L’esercito russo afferma che sta fermando l’avanzata ucraina in Russia. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato in una nota di aver impedito ciò “Tentativi di hacking” A “Gruppi mobili corazzati” I nemici si trovano nei pressi delle zone di Tolbino, Zhoravle e Obshey Kolodze, situate a una trentina di chilometri in linea d’aria dall’Ucraina. Kiev ha lanciato martedì un’operazione su larga scala senza precedenti nella regione di confine russa di Kursk.

Una decina di droni ucraini sono stati distrutti. Nella notte tra domenica e lunedì l’esercito russo ha dichiarato di averlo fatto “distrutto” Un totale di 18 droni d’attacco ucraini sono stati schierati in tre regioni della Russia occidentale (Kursk, Belgorod e Voronezh), senza alcuna menzione di possibili danni o vittime.