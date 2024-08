Il Giappone avverte di un possibile “enorme terremoto” dopo una scossa di magnitudo 7,1

L’allarme causato da un terremoto di magnitudo 7.1 ha costretto il primo ministro giapponese, Fumio Kishida (qui 12 luglio 2024), ad annullare un viaggio in Asia centrale. Michael Kapler/AP

Questa è la prima volta in Giappone che un allarme del genere viene emesso da quando è stato istituito un nuovo sistema di allarme dopo il devastante terremoto del 2011. Venerdì 9 agosto, il giorno dopo che un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito il Giappone meridionale. Gli esperti giapponesi hanno avvertito di “ Possibile terremoto enorme.

“La probabilità di un altro forte terremoto è più alta del solito, ma ciò non indica che accadrà con certezza”.Lo ha riferito l’Agenzia meteorologica giapponese. Il primo ministro Fumio Kishida ha immediatamente annunciato che avrebbe annullato il viaggio programmato in Asia centrale. “In qualità di Primo Ministro con la massima responsabilità nella gestione della crisi, ho deciso di rimanere in Giappone per almeno una settimana”.“Ha detto venerdì.

Sebbene il terremoto del giorno precedente abbia danneggiato la segnaletica stradale e i veicoli, non sono stati segnalati danni rilevanti. L’Agenzia nazionale per la gestione degli incendi e dei disastri ha dichiarato che otto persone sono rimaste ferite, anche a causa della caduta di oggetti.

Possibilità incerta

Il Giappone si trova all’incrocio di diverse placche tettoniche lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico ed è uno dei paesi con la maggiore attività sismica al mondo. L’arcipelago, in cui vivono circa 125 milioni di persone, è esposto ogni anno a circa 1.500 terremoti, la maggior parte dei quali di bassa magnitudo.

Il governo giapponese aveva precedentemente dimostrato che esisteva una probabilità del 70% che si verificasse un “super-terremoto” nel paese entro i prossimi 30 anni. Secondo gli esperti, questo nuovo terremoto, se dovesse verificarsi, potrebbe colpire gran parte della costa giapponese del Pacifico e mettere in pericolo 300.000 persone.

“Sebbene i terremoti siano impossibili da prevedere, un terremoto generalmente aumenta la probabilità che si verifichi”. Si sta verificando un altro caso, come hanno descritto giovedì due esperti Newsletter specializzata “Approfondimenti sul terremoto”. Secondo loro, anche quando aumenta il rischio di un altro terremoto, esso esiste ancora “Sempre basso”.

Resta il fatto che, nonostante l’implementazione di standard edilizi antisismici e la consapevolezza pubblica delle misure di emergenza, la minaccia di un terremoto molto mortale incombe regolarmente sul Giappone. 1Lo è A gennaio almeno 318 persone sono morte in un forte terremoto che ha colpito il centro del Paese. Il terremoto più potente mai registrato nell’arcipelago è stato quello di magnitudo 9 avvenuto l’11 marzo 2011 al largo della costa nord-orientale dell’arcipelago, che ha causato uno tsunami che ha provocato la morte o i dispersi di circa 20.000 persone.

