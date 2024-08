Il Festival Pukkelpop è a portata di mano dell’Achats Test

“Abbiamo notato diversi elementi che non erano nell’interesse dei consumatori”, spiega un portavoce dell’associazione. “Riuniremo tutto questo e presenteremo il nostro file all’economia FPS”. Il test Achats si riferisce in particolare al sistema di rivendita dei biglietti praticato dagli organizzatori del Pukkelpop che si svolge dal giovedì alla domenica a Kiewit (Limburgo). Secondo le linee guida FPS dei festival, per questo tipo di transazioni può essere richiesta una commissione, purché sia ​​”ragionevole e giustificata”, il che non sembra essere il caso in questo caso, continua il portavoce.

A differenza di altri festival e sale da concerto, non è possibile utilizzare il sito di rivendita TicketSwap per ottenere i biglietti su Pukkelpop. Quest’anno un gran numero di biglietti sono stati rivenduti per domenica dopo l’annuncio, a fine luglio, del ritiro delle regine dell’età della pietra, che avevano fatto notizia. La rock band americana ha cancellato parte del suo tour europeo a causa dell’intervento medico a cui è stato sottoposto il cantante 51enne Josh Homme.

I funzionari del Festival di Limburgo hanno difeso l’uso della loro piattaforma di scambio di biglietti. “Lo abbiamo sviluppato per proteggere i consumatori dagli acquirenti che poi rivendono i biglietti a prezzi esorbitanti. Questo ci consente di individuare più rapidamente le violazioni e di intervenire. I partecipanti al festival ricevono i biglietti dopo la verifica dell’identità. Altri sistemi “non offrono tali garanzie”. il vecchio biglietto Creiamo un nuovo biglietto per il nuovo acquirente.”

Il servizio di scambio biglietti Pukkelpop permette ai frequentatori del festival di stabilire autonomamente il prezzo che vorrebbero ricevere per il loro posto. Anche in questo caso, se l’importo richiesto è troppo elevato, l’organizzazione interviene. Fornisce inoltre protezione in caso di furto o smarrimento del biglietto.

Un portavoce del festival ammette che 16 euro di spese amministrative in caso di sostituzione possono sembrare elevati, ma sono giustificati dalla complessità e dal monitoraggio richiesti per l’eventuale rivendita dei biglietti. “Diamo inoltre al consumatore l’opportunità di inviare un biglietto sul nostro sito web, in modo completamente sicuro. Se i biglietti non vengono venduti, quei biglietti potrebbero competere con le nostre vendite.”

Nel mondo dei festival in generale, Test Achats assiste al ritorno di un certo numero di pratiche che destano preoccupazione tra i consumatori. Per questo motivo vengono criticati i sistemi di pagamento senza contanti. Un frequentatore del festival Rock Werchter che ha caricato una certa somma sul suo braccialetto dovrà lasciare 3,5 euro, una somma in “moneta”, se vuole riscattare la sua quota in contanti. “E voi siete obbligati a utilizzare questo sistema di pagamento”, sottolinea il portavoce. Achats Test sottolinea inoltre che questi token, virtuali o fisici, dovrebbero essere acquistati in incrementi di cinque o dieci.

“Si sa da anni che il settore dei festival non è dei più favorevoli ai consumatori”, conclude. Pertanto, i prezzi dei biglietti sono in costante aumento e questo, secondo l’organizzazione, deve cambiare.