I fan di Sklisen potrebbero ricordare Anthony Knockaert. Il francese ha annunciato il suo ritiro a soli 32 anni.

È questa la triste notizia che ci arriva dai social dell’ex recordman Anthony Knockaert. L’ex centrocampista del Roche, ma anche di Brighton & Hove Albion, Leicester City e Huddersfield Town, ha appena 32 anni annunciato il suo ritiro.

“Questa decisione non è stata facile da prendere, ma penso che sia ora di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo nella mia vita”, ha scritto Knockaert su Instagram.

Il francese lascia il mondo del calcio con grande delusione: lui, tornato nella sua terra natale nel nord nel 2023, non è riuscito a impedire la retrocessione del Valenciennes al termine di una stagione disastrosa che ha visto il VAFC diventare nazionale.

Anthony Knockaert ha annunciato il suo ritiro dal calcio. 🥲 Il piccolo mago. Grazie per alcuni ricordi speciali e congratulazioni per la tua fantastica carriera! 💙🤍 pic.twitter.com/5bw7Uottqd -Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) 11 luglio 2024

Anthony Knockaert avrà lasciato il segno al Brighton & Hove Albion, che lo ha subito elogiato: dal 2016 al 2020, avrà giocato 139 partite con i Seagulls, segnando 27 gol e venendo nominato Player of the Season in Championship.

Prima di allora, aveva già portato il Leicester City in Premier League grazie a un’impressionante stagione 2013-2014, ma non ha vinto la Premier League con i Foxes, che lo ha portato allo Standard de Liège per la stagione 2015-2016.

A Les Rouches, il gioco altalenante di Knockaert piacerà al pubblico di Liegi tanto quanto la sua potente personalità. In una stagione (27 partite, 7 gol), lascia il segno nel Clesin prima di partire per l’Inghilterra e lì esplodere per sempre.