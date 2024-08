Il capo di Ryanair vuole combattere le cattive abitudini negli aeroporti: “Una vera sfida per noi”

Il capo della compagnia aerea low cost Ryanair ha espresso preoccupazione per un “aumento significativo” negli ultimi mesi dei problemi comportamentali a bordo da parte dei passeggeri che hanno assunto droghe e alcol.

Il portavoce Michael O’Leary ha criticato le autorità di tutta Europa per non “prendere sul serio questa piaga” e ha invitato a prendere in considerazione l’imposizione di restrizioni sulla vendita di alcolici negli aeroporti. Secondo il direttore generale della compagnia irlandese si tratta di un problema che riguarda tutta l’Europa, ma è particolarmente grave sulle rotte tra il Regno Unito e alcune destinazioni come Ibiza. Leggi anche

Ryanair inaugura quest’inverno nove nuove rotte da Charleroi: scopri quali



“Noi, come la maggior parte delle altre compagnie, abbiamo assistito a un marcato aumento del cattivo comportamento da parte dei passeggeri, soprattutto sui voli verso queste destinazioni turistiche quest’estate”, ha affermato in dichiarazioni alla stampa mercoledì dopo una conferenza stampa di martedì.







E ha continuato: “È una vera sfida per noi”. Il direttore ha chiesto “alle autorità di limitare la quantità di alcol che può essere servita negli aeroporti europei in modo che non superi i due drink per passeggero”. Ryanair, che serve 37 paesi, principalmente in Europa, ha trasportato quasi 184 milioni di passeggeri nell’anno finanziario 2023-24. Michael O’Leary ha affermato che i crescenti ritardi negli aeroporti trafficati stanno esacerbando questo cattivo comportamento, con le persone che bevono più alcol mentre aspettano il loro aereo. READ Dopo Anversa, HMV ha aperto un nuovo negozio a Bruxelles Leggi anche

Ryanair: utili trimestrali divisi all’incirca per due, influenzati dai prezzi dei biglietti



Il capo di Ryanair ha anche detto: “In passato, la gente beveva troppo e finiva per cadere”. “Ma quando si ha una miscela di polvere e alcol, diventa molto difficile controllare questo tipo di comportamento aggressivo”, ha aggiunto, senza ulteriori dettagli sulle sostanze coinvolte.













Ha sottolineato che i voli tra il Regno Unito e l’isola di Ibiza, nota per le sue discoteche, sono “i peggiori”. Alcune rotte dagli aeroporti del Regno Unito come Liverpool, Manchester, Glasgow ed Edimburgo sono particolarmente problematiche. Ma il manager ha spiegato che la compagnia ha avuto problemi anche con i voli da e per l’Irlanda e la Germania. Sulle rotte per Ibiza, Ryanair non consente più ai passeggeri di salire a bordo con una bottiglia, compresa l’acqua. Il manager di Ryanair ha dichiarato: “Permettevamo loro solo di portare con sé bottiglie d’acqua, senza rendersi conto che erano già piene di vodka”. Ryanair è ancora attiva in Belgio: la compagnia irlandese aprirà quest’inverno 9 nuove rotte all’aeroporto di Charleroi.