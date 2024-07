Il brutale fallimento della Transfilco: una cotta indomabile sul cantiere e in mezzo alle Fosse

Tagliasiepi, cacciaviti, utensili di ogni tipo, ma anche tende da sole, serre, pergolati… Gli attrezzi per il bricolage e il giardinaggio sono in vendita questo sabato a prezzi imbattibili nel fienile di rue du Bon Dieu de Pitié a Fosses-la-City. Gli articoli costano il 70-90% in meno rispetto ai negozi, e questo è tutto ciò che serve per attirare la folla!

Erano diverse centinaia (provenienti da tutta la Vallonia) ad incontrarsi nel sito di Fossois per fare buoni affari. Tanto che Albert 1er e des Déportés, da Saint Laurent al garage di Mazoin, a fine mattinata erano completamente chiusi.

“La vendita è iniziata alle 10:30, ma anche se fossi arrivato alle 10, era già troppo tardi. Avresti dovuto essere lì molto prima.”“, commenta un abitante di Florev, rientrato dopo aver atteso una ventina di minuti.

Diverse persone hanno fatto la stessa cosa. Central Fosses era più congestionato poiché i semafori che regolavano il traffico alternato rallentavano il traffico. Le persone parcheggiavano l’auto anche nei parcheggi dei supermercati o nelle strade parallele delle case dei residenti. Cotta invincibile!

Al magazzino, ai clienti venivano dati i biglietti e dovevano aspettare il loro turno per entrare a ondate di circa 50 persone nella Grotta di Ali Baba.

La polizia non se lo aspettava

Il distretto di polizia tra Sambre e Mosa è stato sorpreso da questo afflusso inaspettato. “Sapevamo che c’era questa liquidazione e che avrebbe esaurito le persone, ma non ce lo aspettavamo”, commenta il commissario Jean-François Dautribe, “Ci trovavamo in un certo senso di fronte al fatto compiuto e siamo impotenti”.

Inoltre, la polizia lavora in numero ridotto nei fine settimana. «In un sabato come questo abbiamo una squadra sul posto fino alle 14, che è lì per chiamare il 101, quindi sono impegnati con gli interventi urgenti, Continua.Pertanto non abbiamo la capacità di mettere in atto qualcosa per regolamentare questi problemi di traffico. Devi essere paziente.”

Inaugurata nel 1984, Transfilco è stata dichiarata fallita nell’agosto 2023. Pochi mesi dopo è stato nominato un curatore fallimentare che ha incaricato il Comptoir des Faillites & Saisies, de Spy, di organizzare la vendita delle azioni rimanenti, su base volontaria.

Le Comptoir ha annunciato con orgoglio sulla sua pagina Facebook il primo carrello della spesa appena uscito dal magazzino. Ma in quel momento non ha avvertito i residenti di non recarsi sul posto, perché il sito era troppo saturo.

Questa massiccia liquidazione, prevista al ritmo di una vendita alla settimana ogni sabato, dovrebbe estendersi per tutti i mesi di luglio e agosto. I residenti sono già preoccupati se una situazione simile si ripeterà ogni sabato…

Nei prossimi tempi contatteremo il Comune e gli organizzatori per vedere cosa possiamo fare affinché questa situazione non si ripeta e affinché le cose vadano bene per tutti”.rassicura già il commissario Dautreppe.

A mezzogiorno, Comptoir des Faillites & Saisies ha informato che non ci sono più biglietti in vendita per oggi.