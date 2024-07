Il boss del team Pogacar dopo la tappa sterrata del Tour de France: “Visma non considera Remco un concorrente…”

“Se mi avessero chiesto di firmare questa sceneggiatura finale prima del palco, avrei accettato senza dubbio. Ha commentato Mauro Gianetti, presidente della Nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Ma visto come è andata la tappa si poteva sperare di più… Sapevamo che Tadej voleva provare qualcosa, è un terreno che ama e non ha vinto due volte la Strade Bianche per caso. Ma non poteva contare sul sostegno che sperava. ogni volta, Vengegard si rifiutò di viaggiare con lui. Posso capire la prima corsa, perché i membri del Visma erano ancora numerosi nel gruppo immediatamente successivo, ma quando Remko si è ritrovato indietro, ha adottato la stessa posizione difensiva, pur potendo contare sull’appoggio di Jorgenson. Il suo collega americano avrebbe potuto almeno guidare, giusto? Vista la tattica adottata oggi, il Team Visma non considera Evenepoel un contendente per la classifica generale… Tadej non avrebbe avuto le gambe sul portapacchi”.

peccato I Visma hanno paura di me e pensano solo alla mia fretta.

Pogacar è chiaramente il più forte dei due candidati e non ha cercato di isolarsi in cerca di fuga. “Il vento soffiava davvero da davanti negli ultimi settori ed era quindi impossibile lanciare una vettura in solitaria. Se il Team Visma si unisce a me, Jonas e io possiamo assicurarci il podio. Pensano solo alla mia fretta, hanno paura di me e non pensano a Remco e Primoz”.

Una scelta tattica accettata da tutta la squadra olandese. “È Pogacar con la maglia gialla, vero? sussurrò Arthur van Dongen, il suo direttore sportivo. Se non abbiamo collaborato è stato perché credevamo che ci sarebbe costato la forza se gli sloveni avessero lanciato un nuovo attacco. Inoltre, Jonas ha avuto un problema meccanico ed è stato costretto a guidare una bici Tratnik. Ma c’è solo una differenza di tre millimetri tra le loro posizioni…”

I due campioni erano sulla stessa lunghezza d’onda con il loro staff. “Per me è stato meglio poter contare ancora sul sostegno dei miei compagni. Gli ultimi tratti erano molto difficili, c’era molta ghiaia e a causa del mio peso avevo difficoltà a guidare la bici. I ragazzi sono stati così preziosi per me in questi momenti!

