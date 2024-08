I segreti dello squalo della Groenlandia, questo pesce gigante che vive da secoli nelle acque ghiacciate

Uno squalo della Groenlandia sotto il ghiaccio, a Lancaster Sound, Nunavut (Canada), nel 2015. Franco Banfi / Waterframe / BIOSPHOTO

Vivere per secoli in acque ghiacciate, nella lenta, eterna notte degli abissi, è il destino dello squalo della Groenlandia, la specie che detiene il record di longevità tra i vertebrati. Almeno trecento, forse cinquecento anni, Secondo uno studio pubblicato nel 2016.

“È un’esperienza emozionante mettere le mani su un animale che vive da molto tempo.”ammette Eric Ste Marie, dottorando in biologia presso l’Università di Windsor in Canada. Scienziati affascinati sono interessati ai meccanismi che potrebbero spiegare l’eccezionale longevità di questo pesce gigante, che può raggiungere i 5 metri di lunghezza. Nel corso di un decennio le pubblicazioni scientifiche si accumulano e il mistero si fa via via più chiaro.

“La prima ipotesiJohn Steffensen, professore di biologia marina all’Università di Copenaghen in Danimarca, che organizza viaggi scientifici per studiare l’animale, dice: Questo perché vive a temperature molto basse. » Tra -1,8°C e 7,5°C. A differenza dei mammiferi, che mantengono costante la temperatura corporea, la temperatura degli squali segue la temperatura del loro ambiente. A poche centinaia di metri sotto la superficie del ghiaccio, la temperatura corporea dello squalo della Groenlandia scende a -1,8 gradi Celsius, il punto di congelamento dell’acqua di mare, che è così basso che il suo metabolismo, tutte le reazioni biologiche e chimiche delle sue cellule, rallentano estremamente lento.

Leggi anche | Questo squalo può vivere per quattro secoli Aggiungi alle tue scelte

“L’altro motivo è il suo stile di vita, Presentato da Holly Shiels, Professore presso il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari dell’Università di Manchester, Regno Unito. Vive nelle profondità dell’oceano, un luogo difficile da raggiungere per l’uomo. Ha pochissimi altri predatori. In modo che possa vivere il più a lungo possibile. » Negli ultimi 10 anni ha studiato il metabolismo muscolare e la fisiologia cardiaca negli squali. L’animale è lento, molto lento. “Anche quando lo liberiamo, si sta lentamente allontanando.”dice John Stevenson mentre imita il battito delle pinne al rallentatore.

“Qualcosa di speciale”

La lentezza che gli tocca anche il cuore. David McKenzie, direttore della ricerca presso il Centre National de la Recherche Scientifique (Montpellier), ha annegato degli squali in una piscina portuale sull’isola di Disko, in Groenlandia, per eseguire un elettrocardiogramma. “Il loro cuore batte da 4 a 6 volte al minuto a riposo.”Specifica.

Esiste però una teoria chiamata “ritmo di vita”, che collega la longevità alla “velocità” delle funzioni metaboliche. Il colibrì ha un metabolismo e un battito cardiaco molto veloci e vive circa tre anni, mentre lo squalo della Groenlandia, che ha un metabolismo lento e freddo e un cuore molto lento, vive almeno Tre secoli. Ma secondo Holly Shiels, questa teoria da sola non può spiegare la sua longevità: “Altre specie artiche hanno la stessa frequenza cardiaca, ma la loro durata di vita raggiunge i venti o quaranta anni, quindi c’è qualcosa di speciale in questo”.

Hai il 59,75% di questo articolo da leggere. Il resto è riservato agli abbonati.