Heman Bekele è stato appena eletto ‘Bambino dell’anno’: questa è la sua invenzione per cercare di salvare ‘milioni di vite’

Heman Bekele potrebbe salvare la vita di circa 20.000 persone all’anno. È stato appena votato Kid of the Year dalla rivista Time. Il suo risultato è lo sviluppo di un sapone in grado di curare il cancro della pelle.

“Figlio dell’anno” secondo la rivista Time, Heyman Bekele non è solo un piccolo genio della chimica, è anche un grande idealista. Heman Bekele vuole cambiare il mondo. “Un mondo in cui le persone non debbano più preoccuparsi di pagare migliaia di dollari per le cure per sopravvivere”.“, dice in un videoclip trasmesso sulla piattaforma YouTube. “Il mondo dell’equità e dell’accessibilità è una visione su cui ho lavorato nell’ultimo anno e sono entusiasta di mostrarti come un’idea può salvare milioni di vite.”

Questo video è tratto dal concorso che ha vinto l’anno scorso. Divenne il miglior giovane scienziato degli Stati Uniti, dove ricevette 25.000 dollari per la sua invenzione, un sapone in grado di curare e persino prevenire il cancro della pelle.