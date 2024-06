Guerra in Ucraina: la Russia ha vissuto uno dei giorni più sanguinosi dall’inizio dell’invasione

Vicino a Chasev Yar, la fanteria ucraina sopporta droni, proiettili e noia

Per far fronte a ciò, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha chiesto di poter utilizzare armi occidentali a lungo raggio per colpire obiettivi militari sul territorio russo. Un desiderio esaudito dal presidente americano Joe Biden. “Il presidente Joe Biden ha incaricato la sua squadra di garantire che l’Ucraina sia in grado di utilizzare le armi americane per un contrattacco nella regione di Kharkiv, al fine di rispondere quando le forze russe la attaccano o si preparano ad attaccarla. Lo ha spiegato un alto funzionario americano. Tuttavia, questa autorizzazione è limitata al confine e gli alleati di Kiev non sono ancora autorizzati a lanciare attacchi in profondità nella Russia.

Queste armi americane permetteranno ora agli ucraini di difendersi meglio. Secondo i media russi, i missili americani Himars sono stati usati contro obiettivi russi situati al confine nella città di Belgorod. “La nostra posizione iniziale migliora man mano che sconfiggiamo il nemico. Distruggiamo l’equipaggiamento e le riserve nemiche, soprattutto sul territorio russoLo ha detto il leader ucraino Yuriy Fedorenko.

I russi ricostruiscono “Mariupol sul mare”: “Vogliono nuotare qui mentre la gente perde tutto”

Pertanto, secondo lo stato maggiore ucraino, le perdite totali della Russia ammonteranno a oltre 511mila. Sebbene sia impossibile verificare in modo indipendente questi dati, questo numero coincide con le stime avanzate dal Ministero della Difesa britannico, che contava più di 500.000 soldati russi.morti e feritiAlla fine di maggio il numero dei soldati era in media di 1.200 al giorno.Il numero più alto registrato dall’inizio della guerra“, secondo il Ministero.”È molto probabile che la maggior parte delle forze russe riceveranno solo un addestramento limitato e non saranno in grado di effettuare operazioni offensive complesse. La necessità di ricostituire costantemente il personale in prima linea continuerà quasi certamente a limitare la capacità della Russia di generare unità di maggiore capacitàLo ha spiegato il ministero britannico.