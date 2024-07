Gemme per animali domestici, 44 milioni di dinosauri, Topolino gigante

Non ho pagato finché non ho creduto di non aver pagato

Ho ordinato il menu Zot lé papay pour kroir per questa settimana da lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglio, eccolo qui.

– In Corea del Sud, le “pietre delle case” si fanno accompagnare dai giovani

Chi può dubitare del potere delle pietre? Non giovani coreani. Vengono venduti tra i cinque e i sette euro per combattere la solitudine, e i giovani ricevono “pietre fatte in casa”.

I proprietari di queste pietre dicono che le indossano, le decorano, disegnano dei volti su di esse, danno loro piccoli nomi e acquistano persino letti in miniatura per il loro comfort. francifo.

Sebbene il fenomeno sia emerso durante la pandemia di COVID-19, da allora è cresciuto al punto che personaggi pubblici, comprese le star del K-pop, hanno presentato al pubblico i loro animali domestici.

Nel 1975 esistevano già queste rocce da compagnia. L’americano Gary Dahl, dopo aver scherzato tra amici, ha avuto l’idea di commercializzare “Pet Rock”. Le rocce per animali domestici che Gary ha venduto con una guida di addestramento includevano istruzioni come queste: “Se sembrano eccitati quando prendi la pietra dalla sua scatola, posizionala su un vecchio giornale”. I comandi “nessuna mossa” e “seduto” sono molto semplici da fargli eseguire.

Il più grande scheletro di Stegosaurus è stato venduto per 44,6 milioni di dollari a New York, un record

Il più grande scheletro di Stegosaurus mai ricostruito, soprannominato “Apex”, è stato venduto per la cifra record di 44,6 milioni di dollari ad un’asta a New York mercoledì, ha annunciato Sotheby’s.

Apex, che ha circa 150 milioni di anni, è considerato uno degli “scheletri più completi mai scoperti”, secondo la società.

È alto 3,3 metri ed è composto da 254 fossili ossei su un totale di 319.

Sotheby’s ha stimato il suo valore tra i 4 e i 6 milioni di dollari, ma il prezzo è salito alle stelle quando acquirenti lontani si sono precipitati all’asta, suscitando sorpresa e applausi nella sala di vendita.

L’identità dell’acquirente non è stata rivelata dalla casa d’aste.

A Parigi, Disneyland batte il record mondiale per la “più grande foto aerea di un personaggio da favola”.

Domenica 14 luglio 2024, in occasione dei tradizionali fuochi d’artificio in occasione della Festa Nazionale, Disneyland Paris ha illuminato il cielo con una silhouette XXL del volto dell’iconico personaggio Disney. La foto che ha battuto il record del mondo nel Guinness dei primati.

Realizza i 1.571 droni disponibili a casa nel Belle au Bois Dormant, il posto di Topolino è un’immagine ufficiale e omologa “più grande immagine di una persona perfettamente funzionante con droni/multi-rotori”, specifica Disneyland Parigi.

“Siamo felici e orgogliosi di ricevere questo titolo nel Guinness dei primati”, ha affermato Ben Spalding, produttore dello spettacolo a Disneyland Paris.

“Questa è la prova della creatività, dell’innovazione e del duro lavoro di tutto il nostro team”, ha spiegato Mathieu Robin, Direttore Creativo del Display di Disneyland Paris. “Questo risultato conferma il nostro impegno nel fornire esperienze indimenticabili ai nostri visitatori”.

