Lo Standard cerca di liberarsi di Moussa Djenepo, molto deludente dal suo ritorno, e il Les Rouches è vicino a una soluzione.

Registrati Moussa Djenebo Molta attenzione è focalizzata sull’aspetto standard. Il club vuole separarsi dal Mali, ma quest’ultimo è difficile da accontentare.

Mentre lo Standard aveva un accordo con il Konyaspor, Djenepo alla fine ha rifiutato, ritenendo che il progetto del club non gli andasse bene.

Ha rifiutato anche la soluzione offerta dal Maccabi Tel Aviv, con il quale lo Standard ha raggiunto un accordo. Le richieste salariali di Genebo non furono mai soddisfatte.

Moussa Djenepo (Standard)-Antalyaspor

Finalmente, come ho spiegato Informazioni Sud, Standard avrebbe finalmente trovato la soluzione! Djenepo dovrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto (per 2,5 milioni di euro) ai turchi dell’Antalyaspor.

Il club della SuperLig coprirà l’intero stipendio del giocatore. Jinbo ha già superato la visita medica. Rimarranno solo alcune procedure amministrative da risolvere.