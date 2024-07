Finalmente la corsa alle auto elettriche usate? Non proprio, almeno per la parte francofona…

Il quadro è chiaro: in Europa l’auto elettrica non se la passa bene. Le notizie da Audi Bruxelles e le vendite della Q8 e-tron lì assemblate evidenziano questa tendenza.

La carota è Q8: Cosa c’è che non va nell’e-tron, l’unico modello ancora assemblato all’Audi di Bruxelles?

Solo che le prestazioni elettriche in Belgio sono molto migliori. Una specie di villaggio gaelico al contrario. Philip Rylant, portavoce del sindacato della mobilità Traxio, non dice altro: “Nella prima metà del 2024 assistiamo ad un aumento significativo delle immatricolazioni di auto 100% elettriche, passando da 43.687 nel 2023 a 64.429 nel 2024 per le auto nuove, e da 5.398 a 10.112 per le auto usate, con un aumento complessivo del +52 %”

Se la prima leva, quella nuova, è gestita per l’85% dalle aziende (flotte di veicoli aziendali green, nel paese delle stipendio car), allora la seconda leva, l’auto usata, comincia ad essere seriamente manovrata dai privati anche.

“Nel mercato dell’usato, la distribuzione tra immatricolazioni aziendali (51%) e individuali (49%) è più o meno equilibrata.” Traduzione: i clienti privati, coloro senza i quali il passaggio all’energia elettrica non sarebbe possibile, saranno sempre più attratti dall’acquisto di un’auto a batteria, attraverso il mercato dell’usato, che è più accessibile. Almeno, questa è la lettura che possiamo fare da lontano…

Ingrandendo si vede che si tratta di auto completamente elettriche: perché il record e i grandi numeri belgi sono solo una bufala. Perché sfrutta le enormi disparità regionali: questa osservazione vale in particolare per i fiamminghi, che da soli rappresentano l’81,2% delle immatricolazioni di auto elettriche nuove e il 76% delle auto usate nel Paese.

Come spesso accade, il motivo è economico: il governo fiammingo ha concesso un bonus regionale nel 2024, consistente in uno sconto di 5.000 euro per l’acquisto di un’auto 100% elettrica, nuova o usata, con prezzo di acquisto non superiore a 5.000 euro. 40.000. E poiché le società di noleggio cominciano ad acquisire un buon numero di modelli elettrici da proporre al mercato dell’usato (il sito numero uno degli annunci di auto in Belgio elenca 6.550 auto 100% elettriche su un totale di 120.000 auto in vendita), c’è un’offerta (nazionale) , così come la domanda (fiammingo)…

Sappiamo però che quest’ultimo è limitato nel tempo: il bonus fiammingo, senza l’equivalente vallone, quello di Bruxelles o quello federale, durerà, nella migliore delle ipotesi, fino a dicembre 2024. Successivamente, non verrà fornita ulteriore assistenza finanziaria alle persone mentre ricevono lavoro. Auto elettrica nel paese.

Sul versante francofono l’auto elettrica è prossima alla neutralità

Ma in Vallonia e Bruxelles, infatti, l’auto elettrica usata è ferma: mentre 3.776 fiamminghi hanno acquistato un’auto elettrica usata nella prima metà del 2024, solo 976 hanno fatto lo stesso in Vallonia e 223 a Bruxelles.

Per quanto riguarda le prime 5 auto elettriche usate acquistate dai privati ​​nel 2024, sono le seguenti:

Tesla Modello 3 (544 unità) Nissan Foglia (244) BMW i3 (213) Tesla Modello S (188) Fiat 500 (180)

Nella stessa top five, ma con un focus sulle aziende piuttosto che sui singoli individui, la lussuosa Porsche Taycan è in testa…

Ci sono ancora ostacoli all’acquisto di un’auto elettrica, nuova o usata

Sul versante francofono, infrastrutture molto meno sviluppate e “una riluttanza a passare a veicoli completamente elettrici”, secondo Traxio, stanno rallentando la transizione.

Citiamo anche il timore (non necessariamente giustificato, visto il progresso tecnologico) di batterie scariche sul mercato dell’usato e i prezzi ancora elevati, anche se l’attacco dei produttori intorno alla soglia dei 25.000 o addirittura dei 20.000 euro si fa sempre più evidente -. Il che suscita l’interesse del grande pubblico nel nuovo mercato locale.

In breve: nuova o usata, e senza incentivi fiscali, l’auto elettrica ha ancora molta strada da fare prima di convincere il grande pubblico belga…