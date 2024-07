Fermato o fermo Jan Vertonghen? La sua decisione si avvicina, un elemento ripristina la fiducia nell’Anderlecht: tutto il calcio

Jan Vertonghen ha annunciato ieri il suo ritiro dal calcio internazionale. Ma il 37enne difensore non ha detto una parola sulle sue intenzioni all’Anderlecht; E questa è probabilmente una buona notizia per Jesper Fredberg.

L’Anderlecht aspettava da diversi mesi prima di prendere una decisione Jan Vertonghen. Prolungherà il suo contratto per un’altra stagione? Inoltre è ufficialmente senza club dal 30 giugno. Tuttavia, il fatto di aver salutato i Red Devils senza annunciare la fine della sua carriera ha dato speranza a Jesper Friedberg.

La sua decisione è attesa la prossima settimana, ma Vertonghen non è il tipo da fare due grandi annunci in una settimana. Ciò indica che non si ritirerà dal gioco e continuerà a giocare la prossima stagione al Lotto Park.

A 37 anni, Jan Vertonghen resta la capitale dell’Anderlecht

Vertonghen vuole inserire nel suo contratto delle clausole particolari. Ad esempio, forse a volte puoi saltare l’allenamento e trascorrere del tempo con i tuoi figli a dicembre mentre sono in vacanza.

Tutto questo non dovrebbe rappresentare un problema, e Fredberg si accontenterebbe già di un prolungamento di contratto per Vertonghen. Ciò gli eviterà la ricerca di un difensore aggiuntivo.Brian Reimer Sto ancora aspettando il successore di Zeno Debast.)

Intanto lunedì l’Anderlecht riprenderà gli allenamenti senza il difensore che aveva giocato la scorsa stagione. Amando LePage appare come l’unico difensore centrale nel difensore centrale, anche se in quella posizione potrebbero giocare anche Marco Cana e Luis Patrese.