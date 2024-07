Elon Musk vuole “annientare” Bill Gates. Il miliardario si prepara alla vendetta da due anni

Elon Musk non capiva un conflitto con Bill Gates risalente al 2022. La prova è che recentemente ha annunciato di voler “eliminare” tutti coloro che scommettono su un ribasso del mercato azionario di Tesla, in particolare Bill Gates…

Cosa è successo tra Elon Musk e Bill Gates?

(Deridendo Gates per aver abbassato i prezzi di Tesla mentre afferma di sostenere l’azione per combattere il cambiamento climatico) -Elon Musk (@elonmusk) 24 aprile 2022

Nel 2022, sono trapelati messaggi privati ​​che rivelavano che Elon Musk si era rifiutato di sostenere gli sforzi di beneficenza di Gates.. Questo per un motivo molto semplice: Bill Gates ha scommesso che il prezzo delle azioni Tesla sarebbe sceso. Che Elon Musk si è affrettato a rimproverare: “Mi dispiace, ma non posso prendere sul serio la tua filantropia sul cambiamento climatico quando hai una posizione molto breve contro Tesla, un’azienda che sta facendo tutto il possibile per risolvere il cambiamento climatico.“.”

E poi le parole di Bill Gates sono state confermate da questoNel 2024, Tesla ha registrato un calo impressionante di oltre il 26% nel suo valore di mercato azionario. Se questo ha favorito chi scommetteva sul suo declino, questo declino ha danneggiato la reputazione del marchio automobilistico. Elon Musk ha attribuito questo declino alla posizione di Bill Gates contro Tesla, che ha alimentato la loro animosità.

Elon Musk ha annunciato che presto eliminerà Bill Gates

😂 Una volta che Tesla risolverà completamente il problema dell’autonomia e produrrà in serie Optimus, chiunque detenga ancora una posizione corta verrà spazzato via. Anche Gates. -Elon Musk (@elonmusk) 2 luglio 2024

Recentemente, Elon Musk si è rivolto a X per annunciare la sua vendetta prevedendo che coloro che continuano a scommettere sul calo delle azioni di Tesla verranno eliminati.

Nonostante le sfide, Tesla continua a impegnarsi a reinventarsi. Per fare questo, L’agenda dell’azienda è fitta, con la presentazione prevista per l’8 agosto del Tesla Robotaxi, il primo modello autonomo al 100% del marchio. L’uomo d’affari spera che questa innovazione ripristini l’immagine di Tesla e dimostri a Bill Gates che non può scommettere impunemente contro di loro.

È basato anche su Optimus, un essere umano che può essere venduto per 10.000 dollari. Questo robot alto 1 metro e 72 è in grado di piegare una maglietta, oltre ad altre azioni come ballare, accovacciarsi e trasportare un uovo senza schiacciarlo. Optimus Gen 2 è la seconda generazione di questo robot bipede, che ha subito notevoli miglioramenti rispetto al suo predecessore. È più leggero, ha una migliore gestione dell’equilibrio e un migliore controllo di tutto il suo corpo. Inoltre, ha sensori tattili su ciascun dito per controllarne la potenza. Tesla prevede di implementare 1.000 di questi robot l’anno prossimo.

Elon Musk mostra un ottimismo sconfinato riguardo al futuro di Tesla. Piuttosto, prevede uno straordinario aumento del prezzo delle azioni, superiore al 4.220%, ovvero 10 volte il valore di mercato della società più preziosa al mondo. È un obiettivo a dir poco ambizioso… Tesla è attualmente valutata 772 miliardi di dollari al NASDAQ.