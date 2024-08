Elon Musk annuncia la chiusura delle operazioni X in Brasile

“X non ha altra scelta che chiudere le nostre operazioni locali in Brasile”, ha scritto Elon Musk. “Il servizio X rimane disponibile per i brasiliani”, ha affermato un post aziendale separato.

Il gruppo ha affermato di aver dovuto prendere questa decisione per “proteggere la sicurezza” dei propri dipendenti sul posto. Ha confermato che il giudice Alexandre de Moraes “ha minacciato di arresto il nostro rappresentante legale in Brasile” se non avesse rispettato quelle che la rete di social media ha definito decisioni di “censura” volte a bloccare determinati contenuti.

“La decisione di chiudere gli uffici X in Brasile è stata difficile”, ha detto Elon Musk. “Ma se avessimo accettato la censura segreta (illegale) imposta da Alexandre de Moraes e le sue richieste di trasferire informazioni private, non saremmo stati in grado di spiegare le nostre azioni senza vergogna”.

Ha aggiunto che Alexandre de Moraes è una “vergogna per la giustizia” e “deve andarsene”, l’uomo che aveva precedentemente descritto come un “dittatore”.

In nome della lotta alla disinformazione, negli ultimi anni un giudice ha ordinato il blocco dei conti di personaggi influenti dei movimenti ultraconservatori brasiliani.

Questo in particolare dopo i tentativi dei sostenitori di Jair Bolsonaro, ammiratore di Elon Musk, di screditare il sistema di voto elettronico durante le elezioni presidenziali vinte da Luiz Inacio Lula da Silva.

Ad aprile X ha ammesso che gli utenti di diversi account bannati erano riusciti ad aggirare le restrizioni.

“Nonostante i numerosi ricorsi che abbiamo presentato alla Corte Suprema che non sono stati ascoltati, il pubblico brasiliano non è a conoscenza di queste sentenze e del fatto che i nostri dipendenti brasiliani non hanno alcuna responsabilità o controllo sui contenuti vietati sulla nostra piattaforma”, ha affermato il giudice Moraes. “Abbiamo scelto di minacciare i nostri dipendenti in Il social network ha dichiarato sabato che il Brasile invece di rispettare la legge e le sue procedure.