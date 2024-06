Ecco tutto quello che devi sapere

Le nuove e-bike di Angell Mobility, Rapide Core e Rapide+, hanno visto i loro prezzi scendere di recente. Il brand lo ha annunciato in diretta e lo ha confermato a Frandroid, durante i ProDays 2024. Ecco la nuova fascia di prezzo.

Lo scorso aprile, Frandroid Ho potuto scoprire e maneggiare due nuove bici elettriche Angell: la Rapide Core e la Rapide+, che riflettono tutti i progressi compiuti dal marchio negli ultimi anni. Durante l’evento Vélo In Paris ci sono stati annunciati i prezzi dei modelli 2240 e 2740.

Sotto la soglia simbolica dei 2000 euro

Buone notizie: da allora questi prezzi sono stati rivisti al ribasso, come ci hanno detto diversi rappresentanti del marchio presenti alla fiera ProDays 2024, tenutasi a Tolosa da domenica 23 giugno a martedì 25 giugno. Frandroid Attualmente situato. Ecco il nuovo listino prezzi da conoscere:

Rapide Core: 1.990€ (display integrato, allarme antifurto, geolocalizzazione, avviso caduta);

Rapide+: 2.490 € (cerchi Mach1, assicurazione Angell Back).

Il prezzo di Rapide Core e Rapide+ è quindi di 250 euro in meno rispetto ad aprile. Ciò rappresenta un calo dell’11,16%. ” controQuesto era il piano, stavamo discutendo con i nostri fornitori e recentemente siamo riusciti a formalizzare lo sconto», ci racconta Hughes Maurice MacCarthy, Business Developer presso Angell Mobility.

“Non abbiamo potuto annunciarlo al festival Vélo In Paris“, perché gli accordi definitivi con le parti interessate non sono ancora stati finalizzati. Inoltre, il “Pack” Rapide Core, una versione della Rapide Core dotata di paracatena, cavalletto e parafanghi, viene venduto a 2.290 euro.

Proposta di locazione imminente

In questo caso Angel ha potuto commercializzare una bicicletta elettrica a un prezzo inferiore alla soglia simbolica di 2.000 euro, che corrisponde all’incirca al prezzo medio di una bicicletta elettrica in Francia. “Ci rivolgiamo ai giovani, in particolare ai giovani professionisti che guadagnano una vita dignitosa“, ammette il nostro interlocutore. Un buon modo, in generale, per rendere la pratica della VAE più conveniente che mai.

Nel mese di aprile Angell ha inoltre formalizzato la partnership con Motto nell’ambito di un contratto di locazione a lungo termine. Questo progetto è ormai imminente – il lancio è previsto lunedì 24, ci viene detto – con due offerte di affitto in listino: una per 12 mesi a 99 euro al mese, e l’altra per 18 mesi, tra 119 e 18 mesi. 129 euro al mese. Sono interessate solo le edizioni Rapide Core e Core Pack.