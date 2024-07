È morto il cantante italiano Pino D’Angio, cantante della hit disco “Ma Quel Idea”.

Il cantante italiano Pino D’Angiò, vincitore degli anni ’80 Ma non ne ho ideaLa sua famiglia ha annunciato sull’account Instagram dell’artista che è morto questo sabato, 7 luglio, all’età di 71 anni.

“È con grande tristezza che la famiglia annuncia oggi che Pino ci ha lasciato”, si legge nel post.

Lo riferisce un quotidiano italiano Corriere della Sera, Pino D’Angiò era malato e combatteva da tempo contro un cancro alla gola. Ha dovuto sottoporsi a sei interventi chirurgici e superare “un infarto e un altro infarto per cancro ai polmoni”, nota il quotidiano.

Sono state vendute 12 milioni di copie in tutto il mondo

Secondo “uno degli artisti italiani più famosi nel mondo”. Corriere della SeraPino D’Angiò, il cui vero nome era Giuseppe Chierchia, divenne noto soprattutto per il suo canto. Ma non ne ho ideaRilasciato nel 1994.

Tra disco, funk e rap, la hit ha venduto 2,5 milioni di copie in Italia e 12 milioni nel mondo, secondo i media italiani. Al momento della sua uscita era uno dei titoli più giocati nelle discoteche.

Recentemente Pino d’Angio ha ripreso il successo Ma non ne ho idea Collaborando con il gruppo italiano Bnkr44 Nella versione remixata Il suo pezzo. È stato un percorso di successo da quando la canzone è arrivata nella top 10 delle radio in Italia.

Pino D’Angio oltre al canto si è distinto anche come attore, doppiatore e produttore musicale. Nonostante la malattia, la cantante era attesa sul palco del festival SuperAurora in Italia sabato 27 luglio. Il suo funerale è previsto per martedì a Bombay, ha riferito il canale Roy.

