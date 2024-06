“È già marcio, quindi lo buttiamo via”: una stagione molto difficile per i produttori di fragole

Non è solo il sentimento ad essere in calo in questo momento: anche le fragole. Sono stati duramente colpiti dal recente tempo piovoso. Alcuni addirittura marciscono prima di essere maturi. Le perdite sono attualmente stimate al 15%, ma questa cifra potrebbe triplicare se il tempo non migliorerà.

Per limitare i danni, il produttore ha curato maggiormente i suoi appezzamenti di terreno, ma ciò non è bastato. “Ogni anno piove, ma non piove sempre. È sempre grigio e non c’è il sole…”

Ci sono stati danni anche ai tunnel nonostante la copertura. “Lo lasciamo aperto per arieggiare, così se c’è il sole non fa troppo caldo dentro. Ma la pioggia dilava tutta la linea dal bordo, quindi ci sono almeno metà delle fragole marce in mezzo o metà .”

La paura di Sebastian Noel: che la pioggia continui. “Gli esterni saranno davvero questa settimana e la prossima.”Lui spiega. “Se la pioggia continua, parleremo di circa il 50% delle fragole che marciscono all’aperto.”