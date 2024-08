“È difficile da sopportare”: la grande delusione vissuta da questa ex Pantera Rossa dopo essere stata eliminata nelle semifinali delle Olimpiadi del 2024

Il Belgio ha perso ai rigori contro la Cina nelle semifinali delle Olimpiadi del 2024 di hockey su prato femminile. La delusione è enorme per la squadra, i tifosi e anche per Joey Gorette, l’ex Pantera Rossa. Guarda questa sconfitta.

Mercoledì sera le Pantere Rosse sono state eliminate dalla Cina nelle semifinali del torneo di hockey femminile delle Olimpiadi di Parigi. Dopo aver ottenuto il pareggio grazie ad un gol nel finale di Emma Bouvries alla fine dei tempi regolamentari, il Belgio ha perso 3-2 ai calci di rigore allo Stade Yves du Manoir di Colombes. “È ovviamente una grande delusione che il torneo finisca in questo modo, soprattutto considerando il torneo giocato finora.dice Joy Gouret, ex Pantera Rossa.Personalmente ho trovato la partita di oggi un po’ fiacca. Non li ho trovati molto liberatori.“

“Guerra di nervi”

Secondo l’ex Tiger la squadra non è riuscita a fare il suo gioco.Tuttavia, hanno avuto più possibilità della Cina, ma nella partita di venerdì. Contro la Spagna hanno disputato una partita davvero fantastica. Hanno dimostrato di avere le armi per sconfiggere la Cina. Le fasi di eliminazione sono in realtà una guerra di nerviJoy Jouret sospira.Penso che la Cina sia stata più decisa e più realistica. Penso che questo sia il modo in cui impariamo. È così che impari ed è così che ottieni il lavoro. È una delusione. È difficile accettarlo.“