Dramma in Francia: sette bambini sono stati investiti da una donna di 83 anni, questo è quello che sappiamo

Un famoso incidente, questo mercoledì mattina, ha scosso la vita degli abitanti della città di La Rochelle. Mentre un gruppo di 12 bambini andava in bicicletta, sette di loro sono stati investiti da un’auto. Al volante c’è una donna di 83 anni.

In una strada dove non c’è pista ciclabile lo scontro sarebbe stato frontale tra l’auto e i bambini, questo indicano i primi elementi dell’indagine. L’incidente è avvenuto mentre uscivano dal centro di intrattenimento. I bambini uscivano in bicicletta muniti di casco e gilet fluorescente. “Sono clienti abituali, hanno l’attrezzatura e i codici.”Lo ha spiegato il primo vicesindaco di La Rochelle.

Per quanto riguarda le conseguenze dell’incidente, sono molto gravi. Dei sette bambini feriti, uno era in stato di estrema emergenza, due bambini erano in stato di assoluta emergenza e altri quattro erano in stato di relativa emergenza. “La scena è dolorosa per tutti coloro che l’hanno vista.”ha affermato Emmanuel Cairon, segretario generale della Prefettura della Charente Maritime. In ospedale è stato portato anche l’anziano conducente, sotto shock.

Secondo gli elementi dell’indagine a disposizione dei media, la Procura di La Rochelle ha descritto l’indagine come “lesioni non intenzionali” perché non è stato osservato alcun errore di guida e nessun semaforo rosso o segnale di stop è stato percorso dal conducente. Dopo essere stato arrestato dalla polizia, le condizioni di salute dell’ottuagenario hanno costretto la polizia a ricoverare l’autista in ospedale.