“Dovevamo contare 5 antipasti”: Noemi, ristoratrice di Florin, si ritrova davanti a clienti disonesti ed è costretta a chiamare la polizia

Uscire da un ristorante senza pagare il conto è purtroppo una cosa comune. A Firenze, la proprietaria di un ristorante si è trovata di fronte a clienti disonesti che hanno fatto di tutto per evitare di andarsene. Non aveva altra scelta che chiamare la polizia.

Noemi ancora non si rende conto di cosa sia successo quella sera. “Non erano felici“Ha detto.”Stavano cercando di ottenere uno sconto del 50% sui dessert gratuiti e stavano provando a tradurre su Google per cercare di ottenere prezzi più bassi. Penso che in realtà intendessero non pagare fin dall’inizio. C’era un piccolo studente arrabbiato. Non è facile rispondere a tutto ciò. Gli abbiamo preso il braccio.“

La situazione è fuori controllo

Nel giro di pochi minuti la situazione è andata fuori controllo e a Noemi non è rimasta altra scelta che chiamare la polizia. Temendo che gli olandesi se ne andassero senza essere inseguiti, la polizia ha dovuto raggiungere un accordo tra le due parti. “E dato che sono olandesi, abbiamo un po’ paura che i soldi non vengano rimborsati“Spiega Noemi.Per cercare di ottenere dei soldi dovevamo negoziare, altrimenti rischiavamo di non ottenere nulla. Quindi abbiamo dovuto calcolare 5 entrecôtes, cioè 5 volte 27 euro.“

I clienti che cercano di andarsene senza pagare è un comportamento che i ristoratori notano sempre più. Se Noémie si trova a dover affrontare clienti particolarmente aggressivi, questi non sono i casi più comuni. “Succede che la gente se ne va senza pagare, purtroppo in modo più discreto“, spiega Luc Marshall, portavoce della Federazione HORECA Vallonia.Ciò si verifica spesso sui terrazzi in estate, molto più che in ambienti chiusi in inverno.“

Secondo la Federazione Horeca della Vallonia, una soluzione presa in considerazione potrebbe essere quella di pagare la fattura prima di effettuare l’ordine.