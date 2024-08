Doranville liberata, torneo Vertisen e Opinda lanciata: era la coppa di champagne per i belgi in Germania

Giuliano Duranville

Siamo emozionati per la ripresa dei grandi tornei: quanti campioni del Belgio succederà alla Kompany al Bayern e chi uscirà?

Dopo un buon periodo di preparazione che gli ha permesso di continuare a giocare e di dimenticare i suoi problemi fisici, Julian Duranville (18 anni) ha festeggiato con un gol la sua quarta presenza con la prima squadra del Borussia Dortmund. Alla sua prima apparizione con il BVB e la terza della sua carriera, capitalizzando la brillante apertura di Yan Couto appena tre minuti dopo l’ingresso in partita, ha anche portato la sua energia e il suo ritmo per tutto il resto della partita per segnare punti sui suoi rivali. In particolare Jimmy Pineau Gittins, che lo ha sostituito. “Julian ha fatto un nuovo passo e la sua buona preparazione è stata premiata”.Il suo allenatore, Nuri Sahin, che non ha tremato (1-4) ha esultato contro l’FC Phoenix Lübeck (4 P).

Jorbe Vertisen

In Germania abbiamo cominciato a chiamarlo “The Joker” Vertesen (23 anni) perché spesso è riuscito a fare la differenza per l’Union Berlino. Come Duranville, gli ci sono voluti solo tre minuti in campo per trovare il fondo della rete avversaria con un tiro nell’angolo sinistro di Greifswalder (D4). Quanto basta per dare il sollievo ai berlinesi (0-1) che non riuscivano a trovare la soluzione finché non entrava lui. “Sicuramente non è stata una partita facile per noi oggi. Ma ovviamente sono molto felice di essere riuscito a segnare il gol decisivo e di esserci qualificati per il turno successivo”.La reazione dell’ex attaccante del PSV Eindhoven.

Luis Opinda e Jorbi Vertessen segnano per Lipsia e Union Berlino in Coppa di Germania

Luis Obinda

Ha anche partecipato attivamente al risveglio del suo popolo. Dopo che la squadra dell’Essen è passata in vantaggio al secondo minuto (3° minuto), il Lipsia ha potuto fare affidamento sulla rifinitura dei suoi attaccanti Benjamin Sisko (12) e poi Luis Obinda (40) per cambiare la situazione. Anche se nel secondo tempo il Red Devil si è un po’ sprecato, la prima ascesa dell’ex giocatore del Bruges Antonio Nosa ha messo fine alla suspense (1-3, punteggio finale 1-4). Da notare che Martin Vandevoordt è rimasto in panchina come secondo portiere dietro Peter Gulacsi.

