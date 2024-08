Dopo anni di euforia, l’industria dei videogiochi è in subbuglio

indagine La crisi che affligge l’industria dei videogiochi è iniziata un anno fa. Tra le sue cause figurano gli alti tassi di interesse e la sovrapproduzione, che il mercato fatica ad assorbire.

“ Se non ne troviamo 2 entro ottobre Milioni di euro per finanziare la fine della produzione del nostro gioco, questa potrebbe essere la fine della nostra azienda dopo dieci anni di esistenza »assegnatogli Figaro Il cofondatore di uno studio di videogiochi francese, che preferisce rimanere anonimo. Nel giro di due anni accumulerà delusioni: un prestigioso investitore internazionale non si arrende, due editori si ritirano poco prima della firma dei contratti… “ Dalla primavera di quest’anno abbiamo avviato colloqui con una ventina di editori, ma senza risultato »Scusa. Questo gioco, in sviluppo da diversi anni, richiede un altro anno di lavoro prima di essere messo in vendita. Ma i giocatori potrebbero non metterci mai le mani sopra. In gioco ci sono una trentina di posti di lavoro.

Sfortunatamente, questa storia è diventata fin troppo comune nell’industria dei videogiochi, che si incontra questa settimana in Germania, alla fiera Gamescom. Se i visitatori…