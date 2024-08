Donald Trump: era associato a un cantante e guadagnava 300.000 dollari dalla vendita di Bibbie

Donald Trump utilizza queste entrate per finanziare le sue spese legali e altre spese importanti.

Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti d’America e L’attuale candidato a succedere a Joe Bidentroverai sempre qualcosa che ci stupisce. Sembra che lui, che ha bisogno di nuove fonti di reddito per finanziare tutte le sue spese, abbia trovato un modo straordinario per fare soldi.

Collaborando con il cantante country Lee Greenwood, Donald Trump è stato in grado di generare entrate aggiuntive. entrambi Vendere Bibbie“Dio benedica le Bibbie americane”. Te lo spiegheremo.

Le Bibbie si vendono a caro prezzo, scopre Donald Trump

La BBC ha rivelato che Donald Trump ha guadagnato centinaia di migliaia di dollari dalla vendita di Bibbie. Questo informerebbe Quasi $ 300.000 (circa 272 mila euro), in pochi mesi. Una bella somma per un ex Presidente degli Stati Uniti che deve affrontare numerose spese, tra cui… legati ai suoi affari legali.

Come nel caso di molti americani, La religione ha un posto molto importante Con Donald Trump. Unendo l’utile al dilettevole, quest’ultimo ebbe un’idea geniale. Il 26 marzo 2024 ha pubblicato un video su Il suo vero social network In cui promuoveva…la Bibbia! “Ogni americano dovrebbe avere una Bibbia a casa propria. Ne ho diverse e penso che tutti dovreste avere una copia della Bibbia adesso.”Annunciare.

Collaborazione proficua con un cantante nazionale

Ma Donald Trump non sta parlando di alcuna Bibbia. Là “Dio benedica la Bibbia negli Stati Uniti”Con la sua bellissima copertina marrone, viene commercializzato e venduto al dettaglio per $ 59,99. Può essere trovato sul sito web del cantante country Lee Greenwood. Cos’è il contatto? Bene, questo artista è quello che si esibisce Inno della campagna Per il candidato repubblicano.

Il libro contiene non solo il testo della Bibbia, ma anche… Testi principali Degli americani e della loro storia: la Carta dei diritti, la Dichiarazione di indipendenza, la Costituzione americana e il Giuramento di fedeltà alla bandiera degli Stati Uniti. Ci sono anche i testi di una canzone di Lee Greenwood. Per i repubblicani più convinti, una Bibbia piuttosto speciale viene offerta per 1.000 dollari, ovvero circa 900 euro. La sua privacy? È stato firmato dallo stesso Donald Trump.

Grandi finanziamenti per Donald Trump

Questo nuovo lavoro è ben pensato. Permette a Donald Trump e Lee Greenwood di farlo Generare un reddito molto elevato. L’ex presidente sta cercando di diversificare il suo portafoglio di investimenti. Ad esempio, ha guadagnato milioni di dollari in criptovalute e riceve regolarmente royalties per i suoi libri.

Tutti questi soldi gli permetteranno di farlo Finanziare costi elevatiÈ lui che partecipa alle cause legali. In alcuni casi, ha perso ed è stato condannato a pagare circa 100 milioni di dollari. Gli onorari del suo avvocato sono stimati in circa 50 milioni.