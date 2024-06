Deserti medici, medici stranieri, aiuti sanitari governativi… La salute divide i partiti politici

ALa questione sanitaria è una delle principali preoccupazioni dei francesi. In effetti, le risposte dei principali partiti politici su questi temi sono controverse. Tutti sono d’accordo nel combattere i deserti medici, ma la soluzione non è chiara. La linea più estrema su questo tema è quella del Nuovo Fronte Popolare, che vuole “regolamentare la concentrazione dei medici” e costringere i giovani medici a stabilirsi in zone che soffrono di carenza di risorse. L’ipotesi non è molto apprezzata dagli operatori del settore.

Gli infermieri non vogliono sentire parlare dell’obbligo di ruolo per i medici, ma suggeriscono “tasse adeguate al luogo di ruolo”. Anche il partito Ennahdha non sostiene l’imposizione di misure restrittive contro i medici e incoraggia i finanziamenti…





Tutte le novità a 1 euro nel primo mese Partecipare O