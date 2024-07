Del suo rapporto con Pogacar e della sua strategia per la terza settimana del Tour, Evenpoel dice: “Sono orgoglioso perché ho battuto anche il record di Pantani”.

Una breve passeggiata di 35 km inghiottita a fine mattinata attorno al Soudal Quick-Step Hotel di Pézenas e tanto riposo: Remco Evenepoel si è goduto moltissimo la seconda tappa del Tour lunedì. Dopo il pranzo dopo l’allenamento, l’uomo terzo nella classifica generale ha preso tempo per sacrificare la tradizione della conferenza stampa. Estratti

Il suo rapporto con Pogacar

“Con Tadej siamo fianco a fianco nell’area del protocollo quasi dall’inizio del Tour de France, e mi trovo bene anche con Jonas, ma non ho ancora avuto l’opportunità di incontrarlo come sloveno sono rivali in gara, mi trovo bene Con Tadej sto iniziando a conoscerlo meglio è davvero se si adatta o meno a due personalità, forse non è sempre una questione di generazione se è un bravo ragazzo con cui scherzare dietro le quinte podio. (Lui ride)…”

Tempi di salita record per il Plateau de Belle

“Ho sentito che domenica Tadej ha battuto il record di salita finale di Marco Pantani, ovvero di quasi quattro minuti.” (Nota del redattore: 3:39 per l’esattezza) ! Ad essere sincero, mi chiedo se abbia preso una scorciatoia (Lui ride)…Scherzi a parte, questo è senza dubbio uno dei migliori sforzi nella storia del ciclismo da 40+ minuti. Abbiamo guidato velocemente tutto il giorno, una cosa che personalmente non avevo mai visto prima nella mia carriera. Ma sono orgoglioso di aver battuto anche il tempo di Pantani (Lui ride). “Ho fatto questa salita a circa 6 watt per chilo, il che è davvero eccellente.”

Su terreni definiti nelle Alpi

“Ho riconosciuto i passi 17, 19, 20 e 21, e ne ho anche riconosciuti alcuni più volte. Pertanto, li ho imparati praticamente a memoria. Vado avanti con molti più riferimenti di prima per la traversata dei Pirenei, l’unica io Sapevo era la tormalina, ha l’aspetto rassicurante e calmante di sapere dove stiamo andando perché poi gestiamo meglio le chiavi della gara, conoscendo le trappole in cui dobbiamo evitare di cadere. L’ultima volta tra Monaco e Nizza sarà molto speciale perché gran parte del percorso è in salita e l’aerodinamica giocherà un ruolo decisivo solo sulla distanza di una decina di chilometri a Most, ma sarò molto emozionato per questa tappa finale che si disputerà… in occasione della Festa Nazionale Belga.

Difendi il terzo posto o provi il tutto per tutto per il secondo posto?

“Ora ho 5:35 minuti al quarto posto, occupato da Almeida, e farò del mio meglio per difendere quella posizione. Sarebbe un po’ stupido rischiare di scivolare giù dal podio volendo essere troppo avido si presenta la salita di tappa, “Ovviamente proverò a coglierla, ma se rimango dove sono, sarò molto felice perché sono arrivato al mio primo Tour de France con l’ambizione di entrare tra i primi cinque e la tappa J. “Io ho già vinto la prima cronometro e se riuscirò a restare sul podio “La finale di Nizza sarà un sogno che diventa realtà”.

Gestire i momenti caldi

“Forse toccherà ai giornalisti dare la loro analisi sulla mia prestazione, ma se mi chiedessero di scegliere l’ambito in cui mi sono sorpreso fin dall’inizio del Tour de France, allora citerei la mia gestione dei momenti caldi .” Sul pavè, così come quando in qualche occasione ho provato a bordare, ho sempre agito con calma e non sono mai caduto in trappola. “Penso di aver fatto molti progressi in questo senso l’anno scorso, questo è certo, ma sono riuscito a posizionarmi bene nel gruppo per cercare di stare fuori dai guai.”

