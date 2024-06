Dal vivo Georgia e Repubblica Ceca

Dopo aver perso l’accesso a Euro 2024, Georgia e Repubblica Ceca si incontreranno sabato ad Amburgo.

Abbina e vivi data :

22/06/2024

Orari: 15:00

Stadio: Emtec Arena

Gol della partita: Georgia – Repubblica Ceca

Guai agli sconfitti… La Georgia si è qualificata per la prima volta alla fase finale degli Europei, perdendo 3-1 e accedendo alla competizione contro la Turchia.

La squadra di Willy Sagnol non avrà margine di errore contro la Repubblica ceca sabato pomeriggio se vuole sperare di qualificarsi agli ottavi.

La stessa osservazione vale per la Repubblica ceca. Quest’ultimo ha perso di poco contro il Portogallo (2-1), dopo essere stato in vantaggio nel punteggio.

Georgia-Repubblica Ceca, linee ufficiali

Georgia: Mamardashvili – Kakabadze, Kvirkveliya, Kashia, Dvali, Tsitaishvili – Koshurashvili, Mkvabishvili, Davitashvili – Mikautadze, Kvaratskhelia.

Repubblica Ceca: Stanek-Koval, Holz, Hranac, Krejci, D. Giurassico – Sosik, Provod – Cerny – Shek, Hlozik

Georgia e Repubblica Ceca, dove vedere la partita?

Sabato alle tre del pomeriggio inizierà la partita tra Georgia e Repubblica Ceca. La partita sarà seguita in diretta telecronaca sul nostro sito e sarà trasmessa su beIN Sports 1, che trasmette l’intero torneo di Euro 2024.

Come guardare Euro 2024 in diretta?

Dopo lunghe trattative, beIN Sports ha annunciato, venerdì 7 giugno, di aver vinto i diritti di trasmissione di tutte le partite di Euro 2024 ed Euro 2028. In un comunicato stampa, Youssef Al-Obaidly, presidente di BeIN Sports France, ha dichiarato: “. Siamo molto orgogliosi della crescita e del successo delle nostre attività in Francia, che dimostra la nostra strategia a lungo termine, il lavoro dei nostri dipendenti e la nostra dedizione al servizio degli abbonati. Ci aspettiamo una grande estate di sport in Francia..

Ricordiamo che l’abbonamento al canale Qatari costa 15 euro al mese senza impegno.

Guarda Euro 2024 su Canal+ Sport

UEFA Euro 2024 si avvicina rapidamente e Canal+ Sport fornisce la copertura completa dell’evento tramite il pacchetto figlio gli sport Che include beIN Sports a 29,99€ al mese. Grazie alla loro offerta potrai seguire ogni partita in diretta, con commenti e analisi di esperti per immergerti nel cuore dell’azione.

Il Pacchetto Sport include l’accesso a Canal+ e Apple TV+, così come a tante altre competizioni come la UEFA Champions League, la Premier League inglese, la Formula 1… È l’abbonamento preferito dagli appassionati di sport.

Trasmissione in diretta integrale di Euro 2024 su beIN Sports

beIN Sports è la destinazione definitiva per guardare Euro 2024. Ottieni l’accesso a partite in diretta, commenti emozionanti e analisi dettagliate. Per 15 euro al meseQuesto è senza impegno. Immergiti nel cuore dell’azione e non perdere nessuna delle grandi esibizioni delle tue band preferite.

Il canale sportivo non ti offre solo la copertura completa delle partite, ma anche trasmissioni speciali, resoconti dietro le quinte e interviste esclusive con giocatori e allenatori.

Le corrispondenze possono essere trovate anche su TF1+ e M6+

Fino ad allora, TF1 e M6 condividevano i diritti solo su 25 delle 51 partite della competizione. Puoi guardare queste partite in chiaro dalla tua TV o attraverso le piattaforme di streaming dei due canali, TF1+ e M6+/6play. L’accesso agli incontri su queste due piattaforme è gratuito e richiede solo un se