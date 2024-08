Per contribuire a creare un’atmosfera terrificante durante l’esercitazione, gli agenti hanno lanciato fumogeni su entrambi i lati della linea di tiro. Alla nostra sinistra, qualcuno ha appiccato un incendio che si è diffuso rapidamente lungo il lato della cava. Tra il denso fumo grigio, a volte appare l’immagine di un soldato immaginario coperto di rami di alberi, con un’arma in mano, prima di scomparire di nuovo. “A sinistra, andiamo avanti! A destra, mettiti al riparo!” Gli ordini arrivano, accompagnati dal crepitio delle mitragliatrici e dalle deboli e regolari esplosioni delle mitragliatrici PKM.

Prendi la trincea

Questo mercoledì, 17 luglio, le nuove reclute dell’80a Brigata si addestrano nell’abilità di tiro e nei movimenti tattici, oltre a occupare trincee e posizioni rinforzate, il tutto in condizioni quanto più vicine possibile alla vita reale. A 35 gradi Celsius e sotto un cielo senza nuvole, gli uomini stanno in piedi, si inginocchiano, corrono e si gettano a pancia in giù in mezzo a una cacofonia di ordini, esplosioni, motori ruggenti e impatti di proiettili.

Il caldo soffocante rende difficile anche il minimo movimento, mentre la polvere penetra nelle più piccole pieghe e fessure delle loro uniformi mimetiche. “Il nostro obiettivo è insegnare a queste persone come combattere in modo che non vengano uccise durante la loro prima missione, ma piuttosto sopravvivano dall’inizio alla fine e completino con successo la loro missione di combattimento.“Dena”, insiste l’allenatore 29enne dallo stile combattivo e dalla voce tonante.

I soldati russi vittime dei loro cellulari: “È difficile distinguere tra chiamate private e chiamate militari”

Dopo aver percorso una cinquantina di metri e aver sparato l’equivalente di due caricatori di AK-74, i fanti si seppellirono tra i cespugli lungo la linea di fuoco e si avvicinarono con cautela alla trincea scavata nel campo. All’interno, due travi già malconce dal precedente addestramento dovrebbero rappresentare il nemico, i russi. A piccoli gruppi, in fila indiana, i soldati si precipitarono nella trincea, mettendo in sicurezza ogni angolo della posizione prima di gridare “Chisto!” (“re”).

Al termine dell’addestramento, un ufficiale esamina gli uomini in fila, assicurandosi che tutti abbiano svuotato il caricatore del fucile d’assalto e la camera del fucile. ““Buon lavoro, signori.”Si congratula con loro prima che si separino e vadano, esausti, a sistemarsi all’ombra di un frutteto. Quando caschi, occhiali e giubbotti antiproiettile vengono finalmente rimossi, rivelano lineamenti affilati, capelli brizzolati e un’età media che si avvicina ai 45 anni. “Il nostro Paese sta attualmente affrontando una guerra su vasta scala e molti uomini sono già stati mobilitati e purtroppo molti sono già morti o feritiriconosce “noi”. L’attuale mobilitazione si rivolge a tutta la comunità ucraina, siano essi atleti o meno, giovani o anziani. “La nostra missione è insegnare a tutti come combattere.”

La situazione sta peggiorando nell’est

Accendendosi una sigaretta, un soldato sdentato con l’espressione esausta afferma di essere ““Pronti a combattere” Contro i russi. L’addestramento di mercoledì avviene mentre la situazione nell’est del paese per l’Ucraina peggiora, poiché le forze russe sono riuscite a conquistare diversi villaggi in aree a lungo considerate “inespugnabili”, soprattutto vicino alle città di New York e Turetsk nella regione di Donetsk.

La città di Pokrovsk, importante centro logistico utilizzato dall’Ucraina per rifornire le sue forze di armi e munizioni per la sua vicinanza a Kostantinivka e Chasev Yar, sarà ora minacciata dall’avanzata russa: secondo l’Istituto per lo studio della guerra di Washington . Alla fine di luglio, in un centro di ricerca specializzato in questioni di difesa, le forze russe si trovavano a circa 20 chilometri dalla città.

Rapporto dal cuore del fronte in difesa di Kharkiv: “Il pericolo maggiore sono gli attacchi con bombe guidate dal KAB sull’aviazione russa”

Con più di 144 milioni di abitanti, rispetto ai soli 38 milioni dell’Ucraina, la Russia può intraprendere una guerra di logoramento e invadere lentamente il suo territorio, anche a costo di pesanti perdite. L’esercito ucraino non ha i mezzi: nelle prime settimane dell’invasione russa, nel febbraio 2022, un’ondata di patriottismo ha spinto migliaia di cittadini ucraini ad arruolarsi nelle forze armate, e le code davanti agli uffici di reclutamento possono raggiungere diverse centinaia. metro. Ma da quando la controffensiva ucraina è fallita l’estate scorsa e il fronte lungo quasi 1.000 chilometri ha vacillato, l’entusiasmo è scemato e le vittime si sono accumulate.

Sebbene sia difficile, se non impossibile, stimare il loro numero esatto, Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato nel febbraio 2024 che 31.000 soldati ucraini erano stati uccisi dall’inizio dell’invasione, il 24 febbraio 2022. In un’intervista del mese scorso con il Philadelphia Inquirer, l’ucraino Il presidente ha confermato che la percentuale attuale sarebbe di sei soldati russi uccisi per ogni soldato ucraino. Da parte sua, la piattaforma “UAlosses”, che registra le perdite ucraine analizzando le informazioni open source disponibili, ha documentato l’uccisione di 52.562 combattenti ucraini al 24 luglio 2024, mentre lo Stato maggiore delle forze armate ucraine stima le perdite totali russe . Nel 581760 ma tutto questo deve ancora essere smantellato.